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В КГГА ответили, когда увеличат количество общественного транспорта

12:38, 1 декабря 2024
89 автобусов и 50 троллейбусов соединяют правый и левый берега Киева.
В КГГА ответили, когда увеличат количество общественного транспорта
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Ежедневно маршрутами наземного общественного транспорта, соединяющими правый и левый берега Киева, в среднем пользуются 151 956 пассажиров. Об этом сообщил Департамент транспортной инфраструктуры КГГА, пишет «Хмарочос».

В рабочие дни по этим маршрутам курсируют 89 автобусов и 50 троллейбусов. Увеличивать количество общественного транспорта «Киевпасстранс» планирует в условиях улучшения ситуации, вызванной военным положением, и увеличения подвижного состава и числа водителей.

По данным первой половины ноября, в среднем киевское метро перевозит 764 тысячи пассажиров в будни и более 439 тысяч в выходные дни.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что с 1 декабря в Киеве заработают новые автобусные маршруты, которые будут соединять жилые массивы Троещина и Воскресенка с центральными районами города через Подольский мост. 

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Киев КГГА транспорт

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