У КМДА відповіли, коли збільшать кількість громадського транспорту

89 автобусів і 50 тролейбусів з’єднують правий і лівий береги Києва.

Кожного дня маршрутами наземного громадського транспорту, які з’єднують правий і лівий береги Києва, в середньому користуються 151 956 пасажирів. Про це повідомив Департамент транспортної інфраструктури КМДА, пише «Хмарочос».

У робочі дні за цими маршрутами курсують 89 автобусів і 50 тролейбусів. Збільшувати кількість громадського транспорту «Київпастранс» планує за умов покращення ситуації, спричиненої воєнним станом, та збільшення рухомого складу і числа водіїв.

За даними першої половини листопада, в середньому київське метро перевозить 764 тисяч пасажирів у будні та понад 439 тисяч у вихідні дні.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що із 1 грудня в Києві запрацюють нові автобусні маршрути, які сполучатимуть житлові масиви Троєщина та Воскресенка з центральними районами міста через Подільський міст.

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