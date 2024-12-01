На Київщині рятувальники ліквідували наслідки падіння уламків шахедів, фото

Уламки ворожого безпілотника спричинили пожежу в приватному гаражі.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Київській області рятувальники ліквідували наслідки через уламки ворожого безпілотника. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Так, зранку 1 грудня уламки ворожого безпілотника спричинили пожежу в приватному гаражі. Знищено другий поверх будівлі, пошкоджено перший та два автомобілі.

На щастя, жертв і постраждалих немає.

У Київській обласній військовій адміністрації додали, що внаслідок падіння уламків збитих дронів в трьох районах Київщини пошкоджено 3 приватні будинки, квартиру, 3 автомобілі та гаражне приміщення. В будинках вибиті вікна та двері, пошкоджено фасади та дахи.

Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.