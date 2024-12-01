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В США витратили майже $11 мільярдів на покупки в Чорну пʼятницю

14:52, 1 грудня 2024
Найпопулярнішими товарами в інтернеті були засоби для макіяжу, догляду за шкірою і волоссям, а також Bluetooth-колонки та кавоварки.
В США витратили майже $11 мільярдів на покупки в Чорну пʼятницю
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В США витратили майже $11 мільярдів на онлайн-покупки в Чорну пʼятницю 29 листопада. Про це повідомляє Reuters.

Так, за даними компанії Adobe, яка відстежує пристрої, що використовують її програмне забезпечення, витрати американців в інтернеті в Чорну пʼятницю зросли на 10,2%, що допомогло забезпечити понад один трильйон відвідувань американських роздрібних сайтів.

Найпопулярнішими товарами в інтернеті були засоби для макіяжу, догляду за шкірою і волоссям, а також Bluetooth-колонки та кавоварки.

Онлайн-продажі іграшок зросли на 622% проти середньоденних продажів у жовтні, продажі ювелірних виробів зросли на 561%, а побутової техніки — на 476%.

За даними Adobe, у 2023 році американські покупці витратили $9,8 мільярда онлайн в Чорну пʼятницю, а у 2022 році — $9,1 мільярда.

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США

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