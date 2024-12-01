В Оболонському районі Києві спалахнули торгові павільйони – фото, відео

Причину виникнення пожежі будуть встановлювати правоохоронці.

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У Києві в Оболонському районі бійці ДСНС ліквідували пожежу у торгових павільйонах.

Як зазначається, повідомлення про пожежу на вул. Героїв Дніпра надійшло вранці 1 грудня о 04:47.

За словами рятувальників, горіли торгівельні павільйони, орієнтовно на площі 300 кв. м.

Пожежу вдалося ліквідувати о 06:33. Жертв чи постраждалих немає. Причину виникнення пожежі будуть встановлювати правоохоронці.

Раніше мер столиці Віталій Кличко уточнив, що пожежа в Оболонському районі, про яку пишуть соцмережі, не повʼязана з ворожою атакою.

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