У Києві уламки безпілотника пошкодили житловий будинок та автівки в Голосіївському районі

Пошкоджено шість автомобілів, в одному з житлових будинків вибуховою хвилею вибиті вікна.

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Під час атаки ворожих дронів у Голосіївському районі столиці внаслідок падіння уламків зазнав пошкоджень житловий будинок. Також зафіксовано пошкодження шести автомобілів. Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації вранці 1 грудня.

«Сили Оборони виявили та знешкодили близько десятка ударних БпЛА, які загрожували столиці. (Точну кількість та тип дронів оприлюднять Повітряні Сили).

Попередньо, внаслідок цієї атаки зафіксовано падіння уламків в Голосіївському районі столиці. Пошкоджено 6 автомобілів, в одному з житлових будинків вибуховою хвилею вибиті вікна», - зазначили там.

За інформацією мера столиці Віталія Кличка, «до медиків викликів не надходило».

Водночас він уточнив, що пожежа в Оболонському районі, про яку пишуть соцмережі, не повʼязана з ворожою атакою.

«На території ринку сталося загоряння кількох кіосків на площі 100 кв. м. Рятувальні підрозділи працюють», - зазначив мер Києва.

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