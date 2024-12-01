У ТЦК йти не потрібно буде – у Міноборони презентували зміни до ВЛК

Реформа розділить рішення військово-лікарської комісії на два окремі набори даних.

Джерело фото: Міністерство оборони України

Міноборони спільно з Мінохорони здоров’я представили проєкт реформи військово-лікарських комісій, аби суттєво змінити застарілу систему.

«Принципи роботи ВЛК не змінювались десятиліттями. Система, яка існує зараз, є рудиментом старого адміністративного підходу. Вона повна недоліків, зайвих бюрократичних ускладнень, корупційних ризиків. Ми маємо суттєво знизити ці ризики», – наголосив заступник міністра оборони Сергій Мельник.

Реформа дозволить розділити рішення військово-лікарської комісії на два окремі набори даних:

Медичний

адміністративний.

Учасники зустрічі зазначили, що сучасна система військово-лікарських комісій має двосторонні недоліки. З одного боку, вона дозволяє окремим особам уникати військової служби без законних підстав, а з іншого – не запобігає потраплянню на службу людей з серйозними захворюваннями, що створює додаткові труднощі для Збройних Сил.

Відтак, реформа має дозволити розділити рішення військово-лікарської комісії на два окремі набори даних — медичний і адміністративний. Одні фахівці проводитимуть медичний огляд для ВЛК, а інші — аналізуватимуть анонімізовані результати цих медоглядів.

Для проходження військово-лікарської комісії більше не потрібно буде йти до ТЦК. Військовозобов’язані зможуть самостійно обрати лікарню, де проходитимуть медогляд. Дані звідти потраплятимуть в Електронну систему охорони здоров’я (ЕСОЗ).

Згодом дані з ЕСОЗ потраплятимуть у медичну інформаційну систему ЗСУ, яку модернізують під цю реформу: зокрема створять технічну можливість отримувати дані з ЕСОЗ та електронний кабінет ВЛК. Військово-лікарська комісія отримає дані про людину, ознайомиться з ними, та винесе своє адміністративне рішення.

Анонімізовані дані надходитимуть на випадкову комісію, члени якої не знатимуть, чиї документи розглядають. Це унеможливить маніпуляції та зловживання, зазначають у Міноборони.

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