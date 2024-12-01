В ТЦК идти не нужно будет – в Минобороны презентовали изменения в ВЛК

Реформа разделит решения военно-врачебной комиссии на два отдельных набора данных.

Источник фото: Министерство обороны Украины

Минобороны совместно с Минздравом представили проект реформы военно-врачебных комиссий, чтобы существенно изменить устаревшую систему.

«Принципы работы ВЛК не изменялись десятилетиями. Система, существующая сейчас, является рудиментом старого административного подхода. Она полна недостатков, излишних бюрократических осложнений, коррупционных рисков. Мы должны существенно снизить эти риски», – подчеркнул заместитель министра обороны Сергей Мельник.

Реформа позволит разделить решение военно-врачебной комиссии на два отдельных набора данных:

медицинский

административный.

Участники встречи отметили, что современная система военно-врачебных комиссий имеет двусторонние недостатки. С одной стороны, она позволяет отдельным лицам избегать военной службы без законных оснований, а с другой – не предотвращает попадание на службу людей с серьезными заболеваниями, что создает дополнительные трудности для Вооруженных Сил.

Следовательно, реформа должна позволить разделить решение военно-врачебной комиссии на два отдельных набора данных — медицинский и административный. Одни специалисты будут проводить медицинское освидетельствование для ВЛК, а другие – будут анализировать анонимизированные результаты этих медосмотров.

Для прохождения военно-врачебной комиссии больше не нужно будет идти в ТЦК. Военнообязанные смогут самостоятельно выбрать больницу, где будут проходить медосмотр. Данные будут оттуда попадать в Электронную систему здравоохранения (ЕСОЗ).

Впоследствии данные по ЕСОЗ будут попадать в медицинскую информационную систему ВСУ, которую модернизируют под эту реформу: в частности, создадут техническую возможность получать данные из ЕСОЗ и электронный кабинет ВЛК. Военно-врачебная комиссия получит данные о человеке, ознакомится с ними и вынесет свое административное решение.

Анонимизированные данные будут поступать в случайную комиссию, члены которой не будут знать, чьи документы рассматривают. Это сделает невозможным манипуляции и злоупотребления, отмечают в Минобороны.

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