Дональд Трамп пригрозил объединению БРИКС введением 100% пошлин, если те заменят доллар альтернативой

Трамп посоветовал, «пойти найти другого «лоха!».

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Дональд Трамп, которого избрали президентом США, пригрозил объединению БРИКС введением стопроцентных пошлин, если те внедрят собственную валюту. Об этом он написал в своей соцсети Truth.

«Идея о том, что страны БРИКС пытаются уйти от доллара, пока мы стоим и смотрим, закончилась», – заявил Трамп.

По его словам, США требуют от этих стран обязательства, что они:

1) не будут создавать новую валюту БРИКС,

2) не будут поддерживать какую-либо другую валюту для замены доллара.

Трамп отметил, что в противном случае страны-члены БРИКС столкнутся со стопроцентными пошлинами. По его словам, им следует ожидать, что они «простятся с продажами в отличной экономике США».

Ранее Трамп сообщил, что в первый день пребывания в должности увеличит пошлины на товары, поставляемые в страну из Мексики, Канады и Китая.

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