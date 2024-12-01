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Дональд Трамп пригрозив об'єднанню БРІКС введенням 100% мит, якщо ті замінять долар альтернативою

08:54, 1 грудня 2024
Трамп заявив, «піти знайти іншого «лоха!».
Дональд Трамп пригрозив об'єднанню БРІКС введенням 100% мит, якщо ті замінять долар альтернативою
Джерело фото: Getty Images
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Дональд Трамп, якого обрали президентом США, пригрозив об'єднанню БРІКС введенням стовідсоткових мит, якщо ті впровадять власну валюту. Про це він написав у своїй соцмережі Truth.

«Ідея про те, що країни БРІКС намагаються відійти від долара, поки ми стоїмо і дивимося, закінчилася», – заявив Трамп.

За його словами, США вимагають від цих країн зобов'язання, що вони:

  • не створюватимуть нову валюту БРІКС,
  • не будуть підтримувати будь-яку іншу валюту для заміни долара.

Трамп зазначив, що в іншому випадку країни-члени БРІКС зіткнуться зі стовідсотковими митами. За його словами, їм слід очікувати, що вони «попрощаються з продажами у чудовій економіці США».

Раніше Трамп повідомив, що в перший день перебування на посаді збільшить мита на товари, що постачаються до країни з Мексики, Канади і Китаю.

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США Дональд Трамп долар

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