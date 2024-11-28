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В 2025 году заработает цифровая ВЛК: данные о годности и состоянии здоровья мужчин будут брать автоматически из медучреждений, где они осматриваются

08:55, 28 ноября 2024
После того, как военнообязанный совершит ежегодный скрининг в своем медицинском учреждении, эти данные будут фиксироваться в ЕСОЗ, а в случае отсутствия хронических заболеваний и нареканий будет указываться отметка о годности.
В 2025 году заработает цифровая ВЛК: данные о годности и состоянии здоровья мужчин будут брать автоматически из медучреждений, где они осматриваются
Фото: apostrophe.ua
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Заместитель министра обороны по цифровизации Катерина Черногоренко анонсировала на 2025 год введение «электронной ВЛК».

Так, по ее словам, как цитирует 24 канал, в 2025 году обмен данными между Реестром призывников, военнообязанных и резервистов «Оберег» и Электронной системой здравоохранения (ЭСОЗ) будет происходить автоматически.

Как отметила заместитель министра, после того, как военнообязанный совершит ежегодный скрининг в своем медицинском учреждении, эти данные будут фиксироваться цифровой подписью семейного врача и будут храниться в ЭСОЗ.

В дальнейшем, если отсутствуют хронические заболевания и жалобы, фиксируется рекомендация по пригодности.

При наличии жалоб военнообязанный проходит дополнительные обследования.

Также в ЭСОЗ указываются антропометрические данные – рост, вес, окружность грудной клетки, данные направляются в ВЛК.

Как указала Катерина Черногоренко, военные врачи смогут подвергнуть сомнению рекомендации семейного врача и самостоятельно оценят пригодность и непригодность человека, будут маршрутизировать его в армии. Все будет зафиксировано онлайн и подписано цифровой подписью.

Напомним, как писала «Судебно-юридическая газета», Минобороны внесло изменения в Положение о ВЛК, согласно которым отныне признанные негодными военнообязанные и военнослужащие не исключаются из военного учета. Эти изменения входят в противоречие со статьей 37 закона о воинской обязанности и военную службу.

Кроме того, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада 20 ноября приняла за основу законопроект 12066, разрешающий автоматическую передачу данных о состоянии пригодности мужчин к военной службе в Реестр «Оберег».

Так, доступ к медицинской информации относительно пациента во время информационного взаимодействия будет разрешен с целью получения Министерством обороны Украины информации о результатах медицинских осмотров призывников, военнообязанных и резервистов, проводимых с целью определения пригодности по состоянию здоровья в военную службу для внесения в Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов «Оберег» с целью обеспечения национальной безопасности и обороны.

Следовательно, в статью 24-3 Закона «Основы законодательства Украины о здравоохранении», которая предусматривает, что при информационном взаимодействии доступ к медицинской информации относительно пациента не допускается, будет добавлено специальное исключение.

Таким образом, электронная система здравоохранения (ЭСОЗ) начнет автоматически «делиться» данными с Единым государственным реестром призывников, военнообязанных и резервистов «Оберег».

В свою очередь, соавтор законопроекта Александр Федиенко объяснил, что норма, предложенная новым проектом закона, лишь уточняет, что данные о выводе будут переданы из системы ЕСОЗ в систему «Оберег» сразу, а не в течение суток.

Также он добавил, что «статья 32 Конституции устанавливает отступления для обработки конфиденциальной информации о лице без согласия – на основании закона в целях национальной безопасности».

Вместе с тем, заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Катерина Черногоренко ранее указывала, что в Минобороны уже подготовили проект изменений в законодательство в рамках цифровизации ВЛК, который позволит передавать сведения о состоянии здоровья военнообязанного из гражданского медицинского учреждения в системы Министерства обороны за считанные минуты.

То есть не только с ВЛК, но и от обычных частных больниц.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», согласно постановлению Кабмина от 16 августа 2024 г. №932 о Порядке реализации экспериментального проекта по автоматической верификации и проверке сведений о призывниках, военнообязанных и резервистах персональные данные мужчин будут автоматически вноситься в Реестр « Оберег» с 16 лет – без ВЛК.

Как объясняла заместитель министра обороны по цифровизации Катерина Черногоренко, ребята от 17 до 25 лет будут становиться на учет как призывники без посещения ТЦК и медицинской комиссии.

«Все необходимые данные будут собираться из других реестров» – отметила заместитель министра.

Также ребят от 16 до 25 лет, которые будут оформлять паспорт, автоматически внесут в реестр «Оберег» без прохождения ВЛК. Это касается и тех ребят, которые проживают за границей.

Отсюда возникает вопрос – из какого реестра будут собирать данные для внесения в Реестр «Оберег», если парень до 25 лет не проходил ВЛК и о степени его годности ничего не известно.

Также следует напомнить, что Верховная Рада 29 октября поддержала за основу создания в Украине Единого социального реестра, который будет содержать данные обо всех получателях социальной помощи, льготах и ​​других социальных гарантиях от государства. При этом он будет взаимодействовать в режиме реального времени с Реестром военнообязанных «Оберегов», Реестром прав на недвижимое имущество, Реестром транспортных средств, Реестром актов гражданского состояния и всеми другими реестрами. Это предусмотрено соответствующим законопроектом 11377, который ожидает второе чтение.

Автор: Наталя Мамченко

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Минобороны ВВК военнообязанный Оберег

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