В Киеве обломки беспилотника повредили жилой дом и автомобили в Голосеевском районе

Повреждены шесть автомобилей, в одном из жилых домов взрывной волной выбиты окна.

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Во время атаки вражеских дронов в Голосеевском районе столицы в результате падения обломков получил повреждения жилой дом. Также зафиксированы повреждения шести автомобилей. Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации утром 1 декабря.

«Силы Обороны обнаружили и обезвредили около десятка ударных БПЛА, угрожавших столице. (Точное количество и тип дронов обнародуют Воздушные Силы).

Предварительно, в результате этой атаки зафиксировано падение обломков в Голосеевском районе столицы. Повреждены 6 автомобилей, в одном из жилых домов взрывной волной выбиты окна», – отметили там.

По информации мэра столицы Виталия Кличко, «к медикам вызовов не поступало».

В то же время он уточнил, что пожар в Оболонском районе, о котором пишут соцсети, не связан с вражеской атакой.

«На территории рынка произошло возгорание нескольких киосков на площади 100 кв. м. Спасательные подразделения работают», – отметил мэр Киева.

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