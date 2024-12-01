В Оболонском районе Киева вспыхнули торговые павильоны – фото, видео

Причину возникновения пожара будут устанавливать правоохранители.

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В Киеве в Оболонском районе бойцы ГСЧС ликвидировали пожар в торговых павильонах.

Как отмечается, сообщение о пожаре по ул. Героев Днепра поступило утром 1 декабря в 4:47.

По словам спасателей, горели торговые павильоны, ориентировочно на площади 300 кв. м.

Пожар удалось ликвидировать в 06.33. Жертв или пострадавших нет. Причину возникновения пожара будут устанавливать правоохранители.

Ранее мэр столицы Виталий Кличко уточнил, что пожар в Оболонском районе, о котором пишут соцсети, не связан с вражеской атакой.

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