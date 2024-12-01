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В Харькове мероприятия к празднику святого Николая и Рождества проведут в подземке

10:14, 1 декабря 2024
26 декабря на станции метро «Исторический музей» откроет двери для посетителей резиденция святого Николая.
В Харькове мероприятия к празднику святого Николая и Рождества проведут в подземке
Украшенная к Новому году станция метро «Университет» в 2022 году
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Мероприятия по случаю зимних праздников будут проходить в Харькове с 6 декабря по 6 января на станциях метро. Об этом сообщил Харьковский городской совет.

«Для горожан подготовили праздничные программы, посвященные Дню святого Николая, которые пройдут 6 декабря на ст. м. «Исторический музей» и ст. м. «Университет». В декабре и январе в харьковской подземке будут проходить концерты творческого проекта «Вместе к Победе!», а 25 декабря все желающие смогут посмотреть праздничную программу «От Рождества до Рождества» - говорится в сообщении.

Также с 25 декабря по 6 января в вестибюле ст. м. «Майдан Конституции» будет работать праздничная выставка работ учащихся художественных школ Харькова, а 26 декабря на ст. м. «Исторический музей» откроет двери для посетителей традиционная резиденция святого Николая. Она будет работать до 6 января.

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Харьков Новый год Рождество метро

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