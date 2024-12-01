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Дональд Трамп избрал Кэша Патела на должность главы Федерального бюро расследований

09:32, 1 декабря 2024
Кэш Пател может заменить на должности нынешнего директора бюро Кристофера Рэя.
Дональд Трамп избрал Кэша Патела на должность главы Федерального бюро расследований
Источник фото: AP Photo/José Luis Villegas, Pool
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Новоизбранный президент США Дональд Трамп планирует назначить директором Федерального бюро расследований бывшего должностного Совета нацбезопасности Кэша Патела.

«Кэш – блестящий юрист, следователь и борец за «Америку превыше всего», посвятивший свою карьеру разоблачению коррупции, отстаиванию правосудия и защите американского народа», – написал Трамп в своей социальной сети Truth Social.

По его словам, ФБР под руководством Патела положит конец «эпидемии преступности в Америке».

Напомним, переходная команда новоизбранного президента США Дональда Трампа подписала меморандум о передаче власти с администрацией действующего президента Джо Байдена.

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США Дональд Трамп

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