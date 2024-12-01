Дональд Трамп обрав Кеша Патела на посаду очільника Федерального бюро розслідувань

Кеш Пател може замінити на посаді нинішнього директора бюро Крістофера Рея.

Джерело фото: AP Photo/José Luis Villegas, Pool

Новообраний президент США Дональд Трамп планує призначити директором Федерального бюро розслідувань колишнього посадовця Ради нацбезпеки Кеша Патела.

«Кеш – блискучий юрист, слідчий і борець за «Америку понад усе», який присвятив свою кар'єру викриттю корупції, відстоюванню правосуддя та захисту американського народу», – написав Трамп у своїй соціальній мережі Truth Social.

За його словами, ФБР під керівництвом Патела покладе край «епідемії злочинності в Америці».

Нагадаємо, що перехідна команда новообраного президента США Дональда Трампа підписала меморандум щодо передачі влади з адміністрацією чинного президента Джо Байдена.

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