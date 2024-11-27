Команда Трампа подписала соглашение с Байденом о передаче власти

Это соглашение обеспечивает новой администрации доступ к данным федеральных агентств, необходимых для подготовки к принятию на себя управления правительством.

Переходная команда новоизбранного президента США Дональда Трампа подписала меморандум о передаче власти с администрацией действующего президента Джо Байдена. Об этом пишет Axios.

Теперь команда Трампа будет иметь доступ к информации федеральных агентств, которая необходима, чтобы подготовиться к принятию на себя управления правительством.

Как пишет Axios, установленный график процесса передачи президентских властей призван облегчить передачу контроля. Однако команда Трампа пропустила установленные сроки 1 сентября и 1 октября, чтобы подписать плановые соглашения с Управлением совместных служб и Белым домом.

Согласно условиям, Трамп и новоизбранный вице-президент Джей Ди Вэнс будут использовать частное финансирование и публично раскрывать своих доноров. Соглашение также предусматривает, что команда Трампа не будет использовать правительственные здания или технологии, предоставленные Администрацией общих служб.

"Это соглашение открывает прямой доступ к информации из федеральных агентств, что жизненно важно для новой администрации, чтобы быть готовым к управлению с первого дня, и имеет решающее значение для успеха переходного периода", - заявил президент и главный исполнительный директор Партнерства государственной службы, возглавляемое Центр передачи власти, Макс Стир.

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