У Харкові заходи до свята святого Миколая та Різдва проведуть у підземці

26 грудня на станції метро «Історичний музей» відкриє двері для відвідувачів резиденція святого Миколая.

Прикрашена до Нового року станція метро «Університет» у 2022 році Джерело фото: Ганна Цьомик/Суспільне

Заходи з нагоди зимових свят проходитимуть у Харкові з 6 грудня по 6 січня на станціях метро. Про це повідомила Харківська міська рада.

«Для містян підготували святкові програми, присвячені Дню святого Миколая, які відбудуться 6 грудня на ст. м. «Історичний музей» та ст. м. «Університет». Протягом грудня та січня в харківській підземці проходитимуть концерти творчого проєкту «Разом до Перемоги!», а 25 грудня всі охочі зможуть подивитися святкову програму «Від Різдва до Різдва» - йдеться у повідомленні.

Також з 25 грудня по 6 січня у вестибюлі ст. м. «Майдан Конституції» працюватиме святкова виставка робіт учнів художніх шкіл Харкова, а 26 грудня на ст. м. «Історичний музей» відкриє двері для відвідувачів традиційна резиденція святого Миколая. Вона працюватиме до 6 січня.

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