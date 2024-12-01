В США потратили почти $11 миллиардов на покупки в Черную пятницу

Самыми популярными товарами в интернете являлись средства для макияжа, ухода за кожей и волосами, а также Bluetooth-колонки и кофеварки.

В США потратили около $11 миллиардов на онлайн-покупки в Черную пятницу 29 ноября. Об этом сообщает Reuters.

Так, по данным компании Adobe, отслеживающей устройства, использующие ее программное обеспечение, расходы американцев в интернете в Черную пятницу выросли на 10,2%, что помогло обеспечить более триллиона посещений американских розничных сайтов.

Самыми популярными товарами в интернете являлись средства для макияжа, ухода за кожей и волосами, а также Bluetooth-колонки и кофеварки.

Онлайн-продажи игрушек выросли на 622% против среднедневных продаж в октябре, продажи ювелирных изделий выросли на 561%, а бытовой техники – на 476%.

По данным Adobe, в 2023 году американские покупатели потратили $9,8 миллиарда онлайн в Черную пятницу, а в 2022 году – $9,1 миллиарда.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.