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Если не обновить данные в банке, счет может быть заблокирован — что нужно знать

13:50, 1 декабря 2024
Если ваш паспорт или другие документы утратили силу, банк имеет право запросить их обновление.
Если не обновить данные в банке, счет может быть заблокирован — что нужно знать
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В Украине банки в соответствии с законом обязаны проводить проверку как новых, так и имеющихся клиентов. Это включает в себя процессы идентификации и верификации, целью которых является поддержание актуальности данных о клиентах. Если не актуализировать данные, счет может быть заблокирован. Об этом сообщает издание «На пенсии».

Когда банки могут потребовать повторной проверки?

Истечение срока действия документов. Если ваш паспорт или другие документы утратили силу, банк имеет право запросить их обновление.

Периодические проверки. Для предотвращения финансовых преступлений банки регулярно проверяют актуальность данных клиентов. Это предусмотрено законодательством о финансовом мониторинге.

Подозрение в фальсификации документов. Если банк получает информацию о возможных неточностях или подделках, доступ к счету может быть временно ограничен до подтверждения данных.

Нацбанк определил частоту обновления данных в зависимости от уровня риска клиента:

  • Высокий уровень риска – проверка не реже одного раза в год.
  • Средний уровень риска – раз в 3 года.
  • Низкий уровень риска — раз в 5 лет (при отсутствии подозрений).

Идентификация и верификация обязательны во время:

  • открытие счета;
  • проведение финансовых операций;
  • установление деловых отношений с банком.

Своевременное обновление документов и актуализация данных позволяют избежать ограничений в использовании банковских услуг.

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