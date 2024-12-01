С Днем работников прокуратуры – поздравления в прозе и картинках

Поздравления и картинки с Днем работников прокуратуры.

Источник фото: медиа

1 декабря в Украине отмечают профессиональный праздник работники прокуратуры. Непосредственно праздник был установлен в 2000 году Указом Президента Украины, учитывая выдающуюся роль органов прокуратуры Украины в укреплении законности, защиты прав человека и гражданина, а также вклад работников прокуратуры в развитие Украины как правового государства.

Поздравление с Днем работников прокуратуры в прозе и картинках

Вітаю з Днем працівників прокуратури. Бажаю впевнених кроків до важливої мети, надійної інформації та бездоганного професіоналізму у твоїй діяльності, добробуту, проміня щастя, зірки надії, кола вірних друзів та любові сім’ї у твоєму житті.

***

У цей непростий час працівники прокуратури роблять усе, щоб захистити конституційні права і свободи громадян України, інтереси держави, а також поставити заслін організованій злочинності і корупції та утвердити верховенство права. Прийміть щирі побажання міцного здоров’я, нових трудових досягнень, добробуту і сімейного затишку у родинах.

***

Вітаю вас із цим відповідальним та важливим днем. Успіхів вам у вашій шляхетній праці! Нехай робота приносить гарний прибуток і задоволення, а в сім'ї панує гармонія!

***

Вітаю співробітників органів прокуратури з їхнім професійним святом та бажаю завжди залишатися потужним щитом істини в будь-якому питанні. Успіхів у роботі, гарних результатів, а також благополуччя в житті. Ваш високий професіоналізм, безкомпромісність і набутий досвід є запорукою зростання авторитету України у світі.

Источник фото: медиа

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.