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На Закарпатье в результате взрыва гранаты погибли три человека

18:28, 1 декабря 2024
14-летний парень нашел тела своих родственников, погибших из-за взрыва гранаты.
На Закарпатье в результате взрыва гранаты погибли три человека
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На Закарпатье в результате подрыва гранаты погибли три человека. Об этом сообщает полиция области.

Трагедия произошла в селе Малый Березный Ужгородского района. Тела погибших обнаружил 14-летний подросток, позвонивший в полицию.

На месте правоохранители обнаружили тела трех человек: 32-летней матери парня, его 55-летней бабушки и 70-летнего дедушки.

Как выяснилось, все трое распивали алкогольные напитки. Во время застолья 32-летняя женщина взяла в руки гранату неизвестного происхождения и сорвала кольцо, в результате чего произошел взрыв. Все три человека, находившиеся в комнате, погибли.

Полицейские нашли в доме и изъяли еще три гранаты.

Полиция открыла производство по статье Уголовного кодекса об умышленном убийстве (ч. 2 ст. 115 УК Украины).

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Закарпатье

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