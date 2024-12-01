Практика судов
  1. Общество

Как подать упрощенное заявление на назначение субсидии

20:34, 1 декабря 2024
Как это сделать объяснили в Пенсионном фонде Украины.
Как подать упрощенное заявление на назначение субсидии
Источник фото: Depositphotos / Hannatv
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Потребители могут подать упрощенное заявление на жилищную субсидию онлайн. Так, с начала действия в Украине экспериментального проекта по оформлению жилищной субсидии уже подано более 9 тысяч упрощенных заявлений, почти все через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Как это сделать объяснили в Пенсионном фонде:

  1. Заходим на веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины и авторизуемся с помощью квалифицированной электронной подписи.
  2. В личном кабинете на панели слева в разделе "Коммуникации по ПФУ" выбираем опцию "Заявление на жилищную субсидию или льготу".
  3. В появившемся окне нажимаем кнопку “Продолжить”.
  4. В следующем поле выбираем опцию "Заявление о назначении и предоставлении жилищной субсидии по экспериментальному проекту".
  5. Заполняем онлайн-форму заявления: указываем общую информацию о лице, подающем заявление (в т.ч. паспортные и адресные данные), указываем реквизиты банковского счета (в формате ІВАN), добавляем информацию о членах домохозяйства.
  6. Перед окончательным формированием заявления и отправкой его в Пенсионный фонд Украины с помощью опции "Добавить файл", по желанию и при наличии, добавляем сканированные копии документов, которые могут определять право на назначение субсидии (например, в случае оформления жилищной субсидии по фактическому месту проживания – копию договора аренды, справку ВПЛ).
  7. Даем согласие на передачу и обработку персональных данных, поставив соответствующую отметку, указываем способ, в который вы должны быть проинформированы о принятом решении, и нажимаем кнопку “Сформировать заявление”.
  8. Проверяем данные сформированного заявления и направляем в Пенсионный фонд Украины, нажав кнопку "Подписать и отправить в ПФУ".
  9. С результатом принятого решения о назначении жилищной субсидии можно ознакомиться в разделе "Мои обращения" - "Статус обращения".

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

льготы ПФУ субсидия

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Минобороны утвердило порядок согласования решений военного командования о принудительном отчуждении или изъятии имущества

Главное управление земель обороны и фондов определено органом, согласовывающим решение военного командования о принудительном отчуждении или изъятии имущества, а вывод о осуществлении выплат для последующей полной компенсации за имущество оформляется ТЦК по месту отчуждения имущества.

Полицейские повредили судебное дело, десятки страниц из дела исчезли - как полиция пыталась провести почерковедческую экспертизу

В результате следственных действий суд не мог рассмотреть дело.

Верховной Раде предлагают ввести конфискацию автомобилей как дополнительное административное взыскание за нарушение таможенных правил

Парламент дополнит Таможенный кодекс отдельной нормой о том, что в случае совершения нарушений таможенных правил конфискация как дополнительное административное взыскание может применяться к автомобилям, которые использовались для перемещения или сокрытия товаров.

Дело о лишении судьи Верховного Суда допуска к государственной тайне – Высший совет правосудия пока не решил, как реагировать на действия СБУ

В Высшем совете правосудия хотели отказать в реагировании на сообщение о давлении на судью Верховного Суда, но пока решили подумать.

Кандидаты на две должности членов Высшего совета правосудия по квоте Съезда судей: известны фамилии

Дополнительно документы для участия в отборе подали всего четыре кандидата, началась специальная проверка.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео