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Комитет поддержал законопроект об основах создания в Украине Высшего административного суда

16:04, 29 ноября 2024
Парламентский комитет по правовой политике рекомендует принять за основу законопроект о создании Высшего административного суда.
Комитет поддержал законопроект об основах создания в Украине Высшего административного суда
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Дела об обжаловании результатов конкурсов на должности директора НАБУ, руководителей САП, НАПК и АРМА будут рассматриваться по первой инстанции новым Высшим административным судом. Соответствующие изменения предусматривает рекомендованный к принятию за основу профильным Комитетом ВР по вопросам правовой политики 29 ноября законопроект 12206-2, который внес председатель этого Комитета, депутат от «Слуги народа» Денис Маслов.

Так, законопроект предлагает, что Высшему административному суду как суду первой инстанции подсудны административные дела:

  • об обжаловании актов, действий или бездействия Кабмина, министерства или другого центрального органа исполнительной власти, Нацбанка или иного субъекта властных полномочий, полномочия которого распространяются на всю территорию Украины. Однако его юрисдикция не будет распространяться на случаи, установленные частью 2 ст. 22 КАСУ (т.е. кроме дел, которые подсудны Шестому апелляционному админсуду как первой инстанции – после изменений это будут дела по обжалованию решений, действий или бездействия ЦИК, действий кандидатов на пост Президента Украины, их доверенных лиц, а также о запрете политической партии, предусмотренные статьей 289-3 КАСУ), частью 5 ст. 22 КАСУ (т.е. кроме дел, подсудных Верховному Суду как суда первой инстанции) и ч. 1 статьи 27 КАСУ (т.е. кроме административных дел, ответчиком в которых является дипломатическое представительство или консульское учреждение Украины, их должностное лицо, которые будут решаться окружным административным судом, территориальная юрисдикция которого распространяется на Киев)
  • по иску АМКУ в сфере государственной помощи субъектам хозяйствования;
  • по осуществлению государственного регулирования, надзора и контроля в сфере медиа;
  • об аннулировании регистрационного свидетельства политической партии;
  • об обжаловании решений Конкурсной комиссии по организации и проведению конкурса на должность руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, первого заместителя и заместителя руководителя САП, Комиссии по проведению аудита САП;
  • об обжаловании решений комиссии по проведению конкурса на занятие должности Директора НАБУ, Комиссии по проведению аудита НАБУ;
  • об обжаловании решений Конкурсной комиссии по отбору на должность председателя НАПК;
  • об обжаловании решений конкурсной комиссии по отбору на должность председателя АРМА;
  • об обжаловании актов, действий или бездействия органа, осуществляющего дисциплинарное производство по прокурорам (КДКП).

Следует напомнить, что это уже третий законопроект о создании спецсуда.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», первый проект 12206 о порядке создания Высшего суда по публично-правовым спорам подал заместитель председателя фракции «Слуга народа» Андрей Мотовиловец.

Впоследствии второй альтернативный законопроект о создании Высшего специализированного административного суда 12206-1 внес Кабмин в лице вице-премьер-министра по вопросам евроинтеграции – министра юстиции Ольги Стефанишиной. Разница между этими проектами заключается в названии суда, сроках работы Экспертного совета (3 или 6 лет), который будут проверять добродетель кандидатов в новый спецсуд и в том, что проект Андрея Мотовиловца дает кандидатам шанс «преодолеть вето» Экспертного совета на совместном заседании с ВККС, а законопроект Минюста такого шанса не дает. Сам же порядок образования Экспертного совета не отличается (3 члена от ССУ, 3 члена от «международников»).

Оба проекта не предлагают, чтобы кандидатов в новый спецсуд оценивал Общественный совет международных экспертов (ГРМЕ), задействованный в процессе отбора судей Высшего антикоррупционного суда и полномочия которого недавно продлили законом до весны 2026 года.

Хотя именно о модели ГРМЕ, в которой все члены иностранцы, по аналогии с ВАКС говорится в Меморандуме с МВФ.

Денис Маслов в своем проекте также не предлагает применять ГРМЕ.

Так, по его модели, как и в других проектах, членов Экспертного совета предлагается выбирать «три на три»: 3 человека из числа судей или судей в отставке, предложенные Советом судей Украины, и 3 человека, предложенных международными и иностранными организациями. Единственная разница – ССУ должна выбрать членов из числа судей или судей в отставке.

Более того, в отличие от двух других проектов Денис Маслов предлагает вообще запретить, чтобы членами Экспертного совета могли стать члены Общественного совета международных экспертов.

«Членом Экспертного совета не может быть лицо, являющееся членом Общественного совета международных экспертов, Этического совета, Конкурсной комиссии по отбору членов Высшей квалификационной комиссии судей Украины, Совещательной группы экспертов» - отмечено в законопроекте.

То есть, международным организациям придется подыскать новых экспертов.

Еще одним отличием законопроекта 12206-2 является то, что в случае принятия Экспертным советом заключения о предварительном несоответствии кандидата, или если в связи с одинаковым количеством голосов «за» и «против» Экспертный совет не смог принять такой вывод, вопрос соответствия кандидата на должность судьи ВАС критерия добродетели и/или профессиональной компетентности рассматривается на специальном общем заседании ВККС и Экспертного совета.

Решение о соответствии такого кандидата этим критериям принимается большинством от общего состава ВККС и Экспертного совета, при условии, что за него проголосовали более половины членов Экспертного совета (то есть, к примеру, если решение поддержали 3 члена Экспертного совета от ССУ и один член от «международников»).

В случае непринятия такого решения кандидат считается прекратившим участие в конкурсе.

Напомним, МВФ требует принятия закона о новом спецсуде до конца декабря 2024 года. А впервые публично упоминание о необходимости создания в Украине суда по образцу Высшего административного суда появилось в «Плане реформ от Белого дома», направленного заместителем советника Белого дома Майком Пайлом на Координационную платформу доноров.

Автор: Наталя Мамченко 

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