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«Слуга народа» рекомендует премьер-министру внести кандидатуру Алексея Чернышева на должность министра объединения украинцев

13:11, 3 декабря 2024
Заместитель главы фракции Евгения Кравчук сообщила, что депутаты рекомендовали внести кандидатуру председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Алексея Чернышева на должность министра объединения украинцев.
«Слуга народа» рекомендует премьер-министру внести кандидатуру Алексея Чернышева на должность министра объединения украинцев
Фото: РБК-Украина
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Фракция "Слуга народа" рекомендовала премьер-министру внести кандидатуру Алексея Чернышева на должность министра объединения украинцев. Об этом сообщила заместитель председателя фракции "Слуга Народа" Евгения Кравчук в комментарии УНН.

По ее словам, на заседании фракции депутаты рекомендовали премьер-министру внести кандидатуру главы правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексея Чернышева на должность министра объединения украинцев.

Напомним, «Судебно-юридическая газета» писала, что в Украине будет создано Министерство единства украинцев. Возглавить его может Алексей Чернышев.

Ранее Владимир Зеленский во время презентации в парламенте Плана устойчивости Украины отметил, что в Украине будет создано новое Министерство объединения.

По его словам, «Украина нуждается в институциональном усилении всей политики в отношении украинцев за рубежом – в отношении наших людей со всех волн миграции».

«Должны создать специальный орган центральной исполнительной власти – Министерство объединения украинцев, которое будет заниматься делами глобального украинского сообщества не среди других дел, а целенаправленно. До конца года представим на утверждение кандидатуру министра», – отметил Президент.

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