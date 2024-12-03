«Слуга народа» рекомендует премьер-министру внести кандидатуру Алексея Чернышева на должность министра объединения украинцев

Заместитель главы фракции Евгения Кравчук сообщила, что депутаты рекомендовали внести кандидатуру председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Алексея Чернышева на должность министра объединения украинцев.

Фото: РБК-Украина

Фракция "Слуга народа" рекомендовала премьер-министру внести кандидатуру Алексея Чернышева на должность министра объединения украинцев. Об этом сообщила заместитель председателя фракции "Слуга Народа" Евгения Кравчук в комментарии УНН.

По ее словам, на заседании фракции депутаты рекомендовали премьер-министру внести кандидатуру главы правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексея Чернышева на должность министра объединения украинцев.

Напомним, «Судебно-юридическая газета» писала, что в Украине будет создано Министерство единства украинцев. Возглавить его может Алексей Чернышев.

Ранее Владимир Зеленский во время презентации в парламенте Плана устойчивости Украины отметил, что в Украине будет создано новое Министерство объединения.

По его словам, «Украина нуждается в институциональном усилении всей политики в отношении украинцев за рубежом – в отношении наших людей со всех волн миграции».

«Должны создать специальный орган центральной исполнительной власти – Министерство объединения украинцев, которое будет заниматься делами глобального украинского сообщества не среди других дел, а целенаправленно. До конца года представим на утверждение кандидатуру министра», – отметил Президент.

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