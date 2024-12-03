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Ле Пен угрожает отставкой правительства Франции, после того как власти не пошли на уступки по новому бюджету

13:22, 3 декабря 2024
«Национальное объединение» Ле Пен, а также левый альянс подали заявления о проведении вотума недоверия правительству.
Ле Пен угрожает отставкой правительства Франции, после того как власти не пошли на уступки по новому бюджету
Источник фото: Amaury Cornu/AFP/Getty Images
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Во Франции наступил «момент истины», поскольку глава фракции «Национального объединения» в парламенте Марин Ле Пен намерена присоединиться к левому блоку, чтобы свергнуть правительство уже на этой неделе. Об этом пишет Bloomberg.

В понедельник «Национальное объединение» Ле Пен, а также левый альянс подали заявления о проведении вотума недоверия правительству. У партий, поддерживающих Барнье, нет достаточного количества, чтобы противостоять, а это значит, что администрация может уйти в отставку уже 4 декабря.

В начале недели премьер-министр Мишель Барнье задействовал конституционный механизм, который позволяет принять его законопроект о социальном обеспечении без голосования, но открывает двери для вотумов недоверия. Ле Пен заявила, что ее партия «Национальное объединение» присоединится к левому блоку, чтобы поддержать роспуск правительства.

Барнье пытался найти компромисс из Ле Пен в последний момент, отказавшись от предложения сократить возмещение расходов на лекарства.

На прошлой неделе правительство уже пошло на уступки, когда решило не повышать налоги на электроэнергию в финансовом законопроекте на 2025 год. Однако Ле Пен считает, что власти «дали правой рукой то, что забрали назад левой», поскольку компенсировали потерю средств от налога на электроэнергию повышением цены на газ.

После того, как оппозиция подаст вотум недоверия, должно пройти 48 часов, прежде чем парламент начнет обсуждать предложение, а голосование должно состояться в течение трех дней с этого момента.

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