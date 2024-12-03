«Тысячей от Зеленского» попытаются выявить тех, кто уклоняется от мобилизации — Ольга Василевская-Смаглюк

Народный депутат от «Слуги народа» Ольга Василевская-Смаглюк заявила, что в Украине «миллион мужчин где-то скрывается».

Народный депутат от «Слуги народа», заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ольга Василевская-Смаглюк считает, что «тысяча от Зеленского» – это попытка перечислить население в Украине, а также выявить тех мужчин, которые уклоняются от мобилизации. Об этом она сказала в эфире «Радио Свобода».

«На самом деле я уже давно считаю и говорила об этом откровенно, что, по-моему, эта тысяча, как и другие программы экспериментального проекта «Национальный кэшбек» рассчитаны на то, чтобы посчитать сколько человек вообще есть в государстве Украины и проживают постоянно на территории государства, не на оккупированных территориях и не уехали за границу. То есть, это, мне кажется, попытка пересчитать население», – сказала Ольга Василевская-Смаглюк.

Также народная депутат предположила, что другой идеей этой программы является попытка выявить тех мужчин, которые потенциально избегают мобилизации.

«У нас миллион мужчин где-то скрывается. Они не уехали за границу, они не люди с инвалидностью, они не забронированы. То есть это люди, которые условно, теоретически скрываются от исполнения своей конституционной обязанности по защите Родины. Если, например, в семье есть два мужчины, которые подлежат мобилизации, и две женщины, то на них это четыре тысячи гривен. И конечно стимулировать каким-то образом получить эти средства, можно только если сумма будет больше тысячи гривен, это будет три-четыре тысячи гривен на семью… Кто-то зарегистрируется из мужчин. Потому что четыре тысячи – лучше, чем две», – сказала народный депутат.

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