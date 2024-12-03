ВСП уволил судью Елену Здоровицу за совершение существенного дисциплинарного проступка

Высший совет правосудия уволил судью Добропольского горрайонного суда Донецкой области.

Высший совет правосудия 3 декабря принял решение об увольнении судьи Добропольского горрайонного суда Донецкой области Здоровицы Елены Владимировны на основании пункта 3 части шестой статьи 126 Конституции Украины.

Как говорится в заявлении ВСП, реализация указанной процедуры осуществлялась на основании представления Первой Дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия об увольнении судьи с должности в связи с совершением существенного дисциплинарного проступка, грубого или систематического пренебрежения обязанностями, что несовместимо со статусом судьи или выявлено его несоответствие занимаемой должности.

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