Будущее Украины в НАТО, но на днях приглашения не будет, — генсек Марк Рютте

Генсек НАТО Марк Рютте считает, что сейчас необходимо сосредоточить силы на военной помощи Украине.

Генсек НАТО Марк Рютте заверил, что партнеры поддерживают стремление Украины к членству в Альянсе, но усиление военной поддержки сейчас важнее, чем разговоры о приглашении. Об этом он сказал во время пресс-конференции в Брюсселе перед началом встречи министров стран-членов НАТО.

"Партнеры согласились с тем, что будущее Украины в НАТО", - сказал он, добавив, что в соответствии с решением Вашингтонского саммита НАТО, партнеры "разрабатывают мост к членству" в отношениях с Украиной.

Впрочем, Рютте не ожидает дискуссии по этому поводу в ближайшие дни. Альянс будет фокусироваться на оказании военной помощи Украине.

"В последующие дни мы будем концентрироваться на том, что сделать, чтобы помочь Украине сейчас. Встреча будет сконцентрирована на том, чтобы тогда, когда Украина решит начать переговоры - она ​​могла делать это с позиции силы", - сказал генсек НАТО.

Напомним, что глава МИД Андрей Сибига направил письмо своим партнерам в НАТО с призывом пригласить Украину вступить в Альянс во время встречи в Брюсселе. Он считает, что сейчас самое лучшее время для отправки приглашения.

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