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В Одесі затримали чоловіка, який за 25 тисяч доларів обіцяв оформити непридатність до військової служби

10:53, 4 грудня 2024
Підозрюваний запевняв, що, в разі відмови надати гроші, іншим шляхом пройти комісію ВЛК буде неможливо.
В Одесі затримали чоловіка, який за 25 тисяч доларів обіцяв оформити непридатність до військової служби
Фото: Одеська обласна прокуратура
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В Одесі затримано чоловіка, який за 25 тисяч доларів обіцяв оформити непридатність до військової служби. Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.

За даними слідства, підозрюваний за валютний хабар обіцяв допомогти військовослужбовцю оформити документи про визнання його непридатним до служби в лавах ЗСУ. Він мав намір скористатися власними знайомствами та повпливати на службових осіб військово-лікарської комісії.

Підозрюваний запевняв, що, в разі відмови надати гроші, іншим шляхом пройти комісію ВЛК буде неможливо.

Чоловіка затримали під час одержання всієї суми коштів у порядку ст. 208 КПК України. Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави.

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