Київ 29 грудня накриє густий туман — видимість буде до 500 метрів

Київ 29 грудня накриє густий туман. Жителів попередили про «жовтий» рівень небезпеки. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.
Мешканців столиці попередили про небезпечні метеорологічні явища.
«Завтра, 29 грудня, у Києві вранці та вночі туман, видимість 200-500 м. І рівень небезпечності, жовтий. Будьте уважні та обережні!» — наголосили у КМДА.
Погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту на окремих ділянках доріг.
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