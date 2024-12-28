Київ 29 грудня накриє густий туман — видимість буде до 500 метрів

Мешканців столиці попередили про «жовтий» рівень небезпеки.

Фото: КМДА

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Київ 29 грудня накриє густий туман. Жителів попередили про «жовтий» рівень небезпеки. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.

Мешканців столиці попередили про небезпечні метеорологічні явища.

«Завтра, 29 грудня, у Києві вранці та вночі туман, видимість 200-500 м. І рівень небезпечності, жовтий. Будьте уважні та обережні!» — наголосили у КМДА.

Погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту на окремих ділянках доріг.

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