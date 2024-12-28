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У США батьки покинули посеред дороги новонароджену дитину, яка була одягненена лише в підгузок

19:49, 28 грудня 2024
Подружжя заарештували за звинуваченням у жорстокому поводженні.
У США батьки покинули посеред дороги новонароджену дитину, яка була одягненена лише в підгузок
Ілюстративне фото з відкритих джерел
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У американському штаті Колорадо заарештували подружжя, яке залишило свою новонароджену дитину в автокріслі посеред дороги, одягнену лише в підгузок. Про це повідомляє Daily Star.

Джарвіса Сімса та Крістіну Турман обвинувають в жорстокому поводженні з дітьми.

Хлопчика знайшли на узбіччі дороги в Денвері. Людина, яка зателефонувала в 911, залишилася на місці події, щоб забезпечити безпеку дитини, перш ніж повідомити поліцію.

До того, як батьки були ідентифіковані, офіс шерифа округу Адамс опублікував фотографії автокрісла на Facebook. На автокріслі було написано: «Тільки для демонстрації. Не призначене для продажу».

Перед арештом батьків дитини було поширено пресреліз, в якому говорилося: «Ми сподіваємося, що хтось впізнає автокрісло або знає щось про дитину або сім'ю, щоб він міг возз'єднатися зі своїми близькими, а людина, яка відмовилася від нього, могла бути притягнута до відповідальності».

Згодом офіс шерифа оприлюднив повідомлення, в якому йшлося про те, що вони знайшли батьків немовляти і що обох заарештували за звинуваченням у жорстокому поводженні з дітьми.

Немовля доставили до дитячої лікарні. На щастя, про жодні травми не повідомлялося.

Під час судового засідання в п'ятницю суддя округу Адамс Жак Лін Рассел заявив Турман, що вона становить «як фізичну, так і емоційну небезпеку» для свого сина.

Крім того, Турман і Сімс нібито посварилися через те, що Турман пиячила, коли Сімс залишив дитину на проїжджій частині. Турман нібито сказала поліцейським, що зателефонувала вітчиму, щоб він її підвіз, замість того, щоб повернутися і забрати сина.

Обидва підозрювані мають постати перед судом 30 грудня. Чоловік та дружина були звільнені під заставу в розмірі 50 000 доларів.

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США діти

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