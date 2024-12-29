Колядку одночасно заспівали 1356 людей.

У Чернівцях встановили світовий рекорд із наймасовішого виконання колядки. Про це повідомляє Чернівецька обласна рада.

1356 людей одночасно заспівали «На різдвяні свята всі ся радуймо» в Чернівецькому музеї народної архітектури та побуту.

Рекорд офіційно підтвердили представники Книги світових рекордів, які вручили відповідний сертифікат учасникам та організаторам.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.