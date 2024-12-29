Практика судів
  1. В Україні
  2. / Суспільство

У Чернівцях встановили світовий рекорд із наймасовішого виконання колядки

07:18, 29 грудня 2024
Колядку одночасно заспівали 1356 людей.
У Чернівцях встановили світовий рекорд із наймасовішого виконання колядки
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Чернівцях встановили світовий рекорд із наймасовішого виконання колядки. Про це повідомляє Чернівецька обласна рада.

1356 людей одночасно заспівали «На різдвяні свята всі ся радуймо» в Чернівецькому музеї народної архітектури та побуту.

Рекорд офіційно підтвердили представники Книги світових рекордів, які вручили відповідний сертифікат учасникам та організаторам.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Різдво

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Депутати пропонують створити Кіберсили ЗСУ, які зможуть залучати кіберрезервістів без статусу військовослужбовців

Кіберсили будуть діяти під безпосереднім військовим керівництвом Головнокомандувача ЗСУ, а на політичному рівні – під загальним керівництвом Президента як Верховного Головнокомандувача ЗСУ.

У Раді зареєстрували законопроект щодо дозволу на виїзд з України на навчання

Як раніше пояснював співавтор законопроекту, йдеться про виїзд на навчання до закордонних вишів чоловіків до 25 років.

Кабмін схвалив законопроект про створення в Україні Вищого адміністративного суду

Новий Вищий адміністративний суд, який пропонується створити на вимогу МВФ, не слід плутати з Вищим адміністративним судом, який здійснював правосуддя до грудня 2017 року.

До Кримінального кодексу введено порядок застосування спеціальної конфіскації до юридичних осіб

Новий закон запроваджує можливість застосування спеціальної конфіскації до юридичної особи.

Для всіх харчових продуктів буде ціна за кілограм чи за літр – депутати внесли євроінтеграційний законопроект

Наразі українське законодавство не містить чітких вимог щодо обов'язкового зазначення ціни за одиницю виміру товару, що ускладнює споживачам можливість здійснення свідомого вибору та порівняння цін на товари.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олег Прудивус
    Олег Прудивус
    голова Запорізького окружного адміністративного суду
  • Оксана Вовченко
    Оксана Вовченко
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Петро Марин
    Петро Марин
    суддя Одеського окружного адміністративного суду