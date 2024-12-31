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Дисциплінарні інспектори почали розгляд скарг на суддів – під роздачу вже потрапили СБУ та НАБУ

07:45, 31 грудня 2024
Поки що інспектори Служби дисциплінарних інспекторів залишають скарги без розгляду.
Дисциплінарні інспектори почали розгляд скарг на суддів – під роздачу вже потрапили СБУ та НАБУ
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Дисциплінарні інспектори Служби дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя з 26 грудня розпочали роботу з дисциплінарними скаргами на суддів.

Поки що дисциплінарні інспектори виносять ухвали про залишення скарг без розгляду та їх повернення ініціаторам скарг.

При цьому інспектори СДІ ВРП відмовляють у відкритті дисциплінарних справ навіть якщо скаржниками є СБУ та НАБУ.

Наприклад, 30 грудня 2024 року один з дисциплінарних інспекторів залишив без розгляду скаргу НАБУ стосовно судді Вищого антикорупційного суду Ярослава Шкодіна.  

У грудні в НАБУ дійшли висновку, що Ярослав Шкодін допустив порушення законодавства під час розгляду одразу п’яти справ.

Однак, як зазначено в ухвалі дисциплінарного інспектора, проблема у тому, що скаргу на суддю ВАКС підписав не керівник НАБУ і не уповноважений представник Бюро, а всього лише в. о. директора Бюро – перший заступник директора НАБУ Денис Гюльмагомедов.

Відтак, в. о. директора Бюро не мав документально підтверджених повноважень для звернення зі скаргою на дії судді.

В той же день відмову отримали й в СБУ.

Ще у 2021 році до ВРП надійшла скарга від Головного управління з протидії системним загрозам управлінню державою Департаменту захисту національної державності СБУ, яка була подана заступником начальника управління Андрієм Лисюком.

Скарга стосувалася дій судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Олександра Трембача при постановленні ухвали про продовження строків тримання під вартою для низки осіб.

Однак дисциплінарний інспектор СДІ ВРП з’ясував, що до скарги не було додано документів,  які б підтверджували, що заступник начальника Управління СБУ Андрій Лисюк є уповноваженою особою, яка може звертатися з дисциплінарної скаргою від імені СБУ.

Таким чином, у зв’язку з порушенням порядку звернення, дисциплінарний інспектор вирішив залишити скаргу заступника начальника Управління СБУ без розгляду.

Нагадаємо, що Служба дисциплінарних інспекторів розпочала свою діяльність 23 грудня 2024 року у складі керівника Служби, заступника керівника та 20 дисциплінарних інспекторів.

Як і за якими принципами буде працювати Служба дисциплінарних інспекторів, можна ознайомитися за посиланням.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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суд суддя НАБУ СБУ ВРП

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