Дисциплинарные инспекторы начали рассмотрение жалоб на судей – под раздачу уже попали СБУ и НАБУ

Пока инспекторы Службы дисциплинарных инспекторов оставляют жалобы без рассмотрения.

Дисциплинарные инспекторы Службы дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия с 26 декабря приступили к работе с дисциплинарными жалобами на судей.

Пока что дисциплинарные инспекторы выносят решения об оставлении жалоб без рассмотрения и их возвращении инициаторам жалоб.

При этом инспекторы ВСП отказывают в открытии дисциплинарных дел, даже если заявителями являются СБУ и НАБУ.

Например, 30 декабря 2024 года один из дисциплинарных инспекторов оставил без рассмотрения жалобу НАБУ в отношении судьи Высшего антикоррупционного суда Ярослава Шкодина.

В декабре в НАБУ пришли к выводу, что Ярослав Шкодин допустил нарушение законодательства при рассмотрении сразу пяти дел.

Однако, как отмечено в постановлении дисциплинарного инспектора, проблема в том, что жалобу на судью ВАКС подписал не руководитель НАБУ и не уполномоченный представитель Бюро, а всего лишь и. о. директора Бюро – первый заместитель директора НАБУ Денис Гюльмагомедов.

Следовательно, и. о. директора Бюро не имел документально подтвержденных полномочий для обращения с жалобой на действия судьи.

В этот же день отказ получили и в СБУ.

Еще в 2021 году в ВСП поступила жалоба от Главного управления по противодействию системным угрозам управлению государством Департамента защиты национальной государственности СБУ, которая была подана заместителем начальника управления Андреем Лысюком.

Жалоба касалась действий судьи Хмельницкого горрайонного суда Хмельницкой области Александра Трембача при вынесении постановления о продлении сроков содержания под стражей для ряда лиц.

Однако дисциплинарный инспектор СДИ выяснил, что к жалобе не были приобщены документы, подтверждающие, что заместитель начальника Управления СБУ Андрей Лысюк является уполномоченным лицом, которое может обращаться с дисциплинарной жалобой от имени СБУ.

Таким образом, в связи с нарушением порядка обращения дисциплинарный инспектор решил оставить жалобу заместителя начальника Управления СБУ без рассмотрения.

Напомним, что Служба дисциплинарных инспекторов начала свою деятельность 23 декабря 2024 года в составе руководителя Службы, заместителя руководителя и 20 дисциплинарных инспекторов.

Как и по каким принципам будет работать Служба дисциплинарных инспекторов, можно ознакомиться по ссылке.

Автор: Вячеслав Хрипун

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