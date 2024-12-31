Для отбора судей Высшего админсуда создадут Экспертный совет с международниками – новый законопроект Кабмина

Законопроект предусматривает создание Экспертного совета для отбора судей ВАС, половина которого будет назначена по представлению Совета судей, но решающий голос все равно будет за международниками.

Кабмин зарегистрировал в парламенте законопроект 12368 о внесении изменений в Закон «О судоустройстве и статусе судей» и некоторые законодательные акты Украины о правовых основах образования и функционирования специализированного административного суда. А именно предлагается создать Высший административный суд (который не следует путать с Высшим административным судом Украины, который перестал осуществлять правосудие в 2017 году в связи с судебной реформой).

Законопроект правительства предусматривает, что конкурс на должности судей Высшего административного суда объявляется Высшей квалификационной комиссией судей в течение месяца со дня вступления в силу закона о создании Высшего административного суда.

В течение 6 лет конкурс в ВАС будет проводиться с участием Экспертного совета.

Экспертный совет образуется ВККС и является его вспомогательным органом.

В состав такого Экспертного совета входят:

3 человека, предложенных Советом судей Украины;

3 человека, предложенных международными и иностранными организациями, которые в соответствии с международными или межгосударственными соглашениями в течение последних пяти лет оказывают Украине международную техническую помощь в сфере судебной реформы и/или предотвращения и противодействия коррупции.

Экспертный совет считается образованным и начинает деятельность, при условии назначения по меньшей мере 4 его членов, из которых по меньшей мере 2 предложены международными и иностранными организациями.

Основной формой работы Экспертного совета является заседание, полномочное, если на нем присутствуют по меньшей мере 4 члена.

Заключение Экспертного совета о несоответствии кандидата на должность судьи Высшего административного суда критериям добродетели и профессиональной компетентности принято, если за него проголосовали не менее 4 членов Экспертного совета, из которых по крайней мере 2 членов, предложенных международными и иностранными организациями.

Вывод должен быть мотивирован.

Если Экспертный совет принял вывод о несоответствии или если в связи с одинаковым количеством голосов «за» и «против» Экспертный совет не смог принять такой вывод, вопрос соответствия такого кандидата на должность судьи Высшего административного суда критериям добродетели и/или профессиональной компетентности может быть вынесен на специальное совместное заседание ВККС и Экспертного совета.

Решение о соответствии такого кандидата этим критериям принимается двумя третями голосов от общего состава ВККС и Экспертного совета, при условии, что за него проголосовали не менее двух членов Экспертного совета, предложенных международными и иностранными организациями. В случае непринятия такого решения кандидат считается прекратившим участие в конкурсе.

Высший административный суд начинает работу при условии назначения по результатам конкурса, проведенного в соответствии с настоящим Законом, не менее 32 судей.

Напомним, этот новый суд, о необходимости создания которого постоянно напоминает МВФ, нужен для того, чтобы рассматривать в отдельной судебной институции дела об обжаловании определения победителей конкурсов на должности директоров Национального антикоррупционного бюро, Специализированной антикоррупционной прокуратуры, НАПК, которые проводятся с решающим голосом иностранных экспертов, а также для дел об обжаловании аудитов НАБУ, САП и НАПК, которые проводятся иностранными экспертами.

Судей этого суда МВФ предлагает также отбирать с участием иностранных экспертов – Общественного совета международных экспертов (ГРМЕ). Такая модель была использована при отборе судей Высшего антикоррупционного суда.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», это уже пятая публичная версия законопроекта о новом суде, создание которого требует Международный валютный фонд (МВФ) для продолжения предоставления Украине финансирования. Согласно Меморандуму с МВФ, Верховная Рада Украины должна была принять соответствующий закон о создании нового суда до конца декабря 2024 года.

Автор: Наталя Мамченко

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