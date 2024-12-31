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Для отбора судей Высшего админсуда создадут Экспертный совет с международниками – новый законопроект Кабмина

08:05, 31 декабря 2024
Законопроект предусматривает создание Экспертного совета для отбора судей ВАС, половина которого будет назначена по представлению Совета судей, но решающий голос все равно будет за международниками.
Для отбора судей Высшего админсуда создадут Экспертный совет с международниками – новый законопроект Кабмина
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Кабмин зарегистрировал в парламенте законопроект 12368 о внесении изменений в Закон «О судоустройстве и статусе судей» и некоторые законодательные акты Украины о правовых основах образования и функционирования специализированного административного суда. А именно предлагается создать Высший административный суд (который не следует путать с Высшим административным судом Украины, который перестал осуществлять правосудие в 2017 году в связи с судебной реформой).

Законопроект правительства предусматривает, что конкурс на должности судей Высшего административного суда объявляется Высшей квалификационной комиссией судей в течение месяца со дня вступления в силу закона о создании Высшего административного суда.

В течение 6 лет конкурс в ВАС будет проводиться с участием Экспертного совета.

Экспертный совет образуется ВККС и является его вспомогательным органом.

В состав такого Экспертного совета входят:

  • 3 человека, предложенных Советом судей Украины;
  • 3 человека, предложенных международными и иностранными организациями, которые в соответствии с международными или межгосударственными соглашениями в течение последних пяти лет оказывают Украине международную техническую помощь в сфере судебной реформы и/или предотвращения и противодействия коррупции.

Экспертный совет считается образованным и начинает деятельность, при условии назначения по меньшей мере 4 его членов, из которых по меньшей мере 2 предложены международными и иностранными организациями.

Основной формой работы Экспертного совета является заседание, полномочное, если на нем присутствуют по меньшей мере 4 члена.

Заключение Экспертного совета о несоответствии кандидата на должность судьи Высшего административного суда критериям добродетели и профессиональной компетентности принято, если за него проголосовали не менее 4 членов Экспертного совета, из которых по крайней мере 2 членов, предложенных международными и иностранными организациями.

Вывод должен быть мотивирован.

Если Экспертный совет принял вывод о несоответствии или если в связи с одинаковым количеством голосов «за» и «против» Экспертный совет не смог принять такой вывод, вопрос соответствия такого кандидата на должность судьи Высшего административного суда критериям добродетели и/или профессиональной компетентности может быть вынесен на специальное совместное заседание ВККС и Экспертного совета.

Решение о соответствии такого кандидата этим критериям принимается двумя третями голосов от общего состава ВККС и Экспертного совета, при условии, что за него проголосовали не менее двух членов Экспертного совета, предложенных международными и иностранными организациями. В случае непринятия такого решения кандидат считается прекратившим участие в конкурсе.

Высший административный суд начинает работу при условии назначения по результатам конкурса, проведенного в соответствии с настоящим Законом, не менее 32 судей.

Напомним, этот новый суд, о необходимости создания которого постоянно напоминает МВФ, нужен для того, чтобы рассматривать в отдельной судебной институции дела об обжаловании определения победителей конкурсов на должности директоров Национального антикоррупционного бюро, Специализированной антикоррупционной прокуратуры, НАПК, которые проводятся с решающим голосом иностранных экспертов, а также для дел об обжаловании аудитов НАБУ, САП и НАПК, которые проводятся иностранными экспертами.

Судей этого суда МВФ предлагает также отбирать с участием иностранных экспертов – Общественного совета международных экспертов (ГРМЕ). Такая модель была использована при отборе судей Высшего антикоррупционного суда.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», это уже пятая публичная версия законопроекта о новом суде, создание которого требует Международный валютный фонд (МВФ) для продолжения предоставления Украине финансирования. Согласно Меморандуму с МВФ, Верховная Рада Украины должна была принять соответствующий закон о создании нового суда до конца декабря 2024 года.

Автор: Наталя Мамченко

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