Руслана Кравченко назначили на должность главы Государственной налоговой службы Украины

Бывший глава Киевской ОВА Руслан Кравченко назначен на должность главы Государственной налоговой службы.

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На должность главы Государственной налоговой службы Украины назначили Руслана Кравченко. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Напомним, что ранее Руслан Кравченко занимал должность начальника Киевской областной военной администрации. До того, как возглавить администрацию Киевщины, Руслан Кравченко был руководителем Бучанской окружной прокуратуры.

Временно обязанности руководителя КОВА теперь будет выполнять первый заместитель председателя Николай Калашник.

Ранее сообщалось, что Кабмин согласовал увольнение Руслана Кравченко с должности главы Киевской ОГА.

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