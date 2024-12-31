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Руслана Кравченка призначили на посаду голови Державної податкової служби України

11:03, 31 грудня 2024
Колишнього голову Київської ОВА Руслана Кравченка призначили на посаду голови Державної податкової служби.
Руслана Кравченка призначили на посаду голови Державної податкової служби України
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На посаду голови Державної податкової служби України призначили Руслана Кравченка. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Відповідне рішення ухвалив Кабмін 31 грудня. 

Зазначимо, що раніше Руслан Кравченко обіймав посаду начальника Київської обласної військової адміністрації. До того, як очолити адміністрацію Київщини, Руслан Кравченко був керівником Бучанської окружної прокуратури. Її він очолював з 15 березня 2021 року.

Тимчасово обовʼязки керівника КОВА тепер виконуватиме перший заступник голови Микола Калашник.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський підписав укази про звільнення голови Київської ОВА Руслана Кравченка і глави Полтавської ОВА Філіпа Проніна.

 

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податкова

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