Закон про реформу МСЕК набув чинності – що змінюється з 1 січня

1 січня 2025 року набув сили закон про ліквідацію МСЕК.

1 січня набув чинності – в основній своїй частині – закон про ліквідацію МСЕК №4170-IX. Йдеться про прийнятий 19 грудня як закон законопроект 12178 щодо реформування медико-соціальної експертизи та впровадження оцінювання повсякденного функціонування особи.

Даний закон установив наступні правила для осіб, які вже мають статус інвалідності.

Так, особам, яким встановлено інвалідність органами медико-соціальної експертизи, гарантується збереження статусу та соціальної захищеності в повному обсязі, передбаченому законодавством України для осіб з інвалідністю, на встановлений строк інвалідності.

Документами, що підтверджують інвалідність повнолітнім особам, є:

видані до 31 грудня 2024 року органами медико-соціальної експертизи виписки/довідки до акта огляду МСЕК за формами, затвердженими МОЗ;

витяг з рішення експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи щодо встановлення інвалідності за формою, затвердженою МОЗ.

Рішення, прийняті медико-соціальними експертними комісіями, документи, видані на підставі таких рішень, є законними і чинними, прирівнюються до рішень експертних команд з оцінювання повсякденного функціонування особи, документів, виданих на підставі таких рішень експертних команд (у тому числі витягів з рішень), та продовжують бути підставами для оформлення або продовження надання особам з інвалідністю прав, статусів, пільг, пенсій, допомог, компенсацій, надбавок, інших соціальних гарантій тощо, у тому числі для цілей, визначених законами «Про військовий обов’язок та військову службу» та «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», на весь термін дії довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією до проведення планового оцінювання повсякденного функціонування особи експертними командами з оцінювання повсякденного функціонування.

Особи, інвалідність яким встановлена без зазначення строку проведення повторного огляду, проходять оцінювання повсякденного функціонування особи за власним бажанням (за зверненням опікуна – у разі позбавлення особи з інвалідністю дієздатності); особам з інвалідністю, повторний огляд яких був призначений з 1 січня 2025 року, але які не змогли його своєчасно пройти, строк інвалідності продовжується до дати прийняття рішення за результатами проведення оцінювання повсякденного функціонування особи, але не довше ніж до 1 липня 2025 року.

У разі якщо особі інвалідність (із зазначенням строку повторного огляду) була встановлена до введення в дію цього Закону і строк повторного огляду припав на період воєнного стану на території України, але така особа відповідно до умов, встановлених Кабміном, не проходила такий повторний огляд у медико-соціальних експертних комісіях:

чоловіки віком від 25 до 60 років, яким була встановлена друга або третя група інвалідності із зазначенням строку повторного огляду, зобов’язані у період з 1 квітня 2025 року до 1 листопада 2025 року пройти оцінювання повсякденного функціонування особи відповідно до цього Закону та Порядку проведення оцінювання повсякденного функціонування особи, затвердженого Кабміном;

інші особи, крім осіб, яких неможливо направити на проведення оцінювання повсякденного функціонування особи, проходять оцінювання повсякденного функціонування особи до 1 квітня 2026 року.

На період дії воєнного стану, надзвичайного стану в Україні перелік причин неможливості проходження повторного огляду або оцінювання повсякденного функціонування особи визначається Кабміном.

Для осіб, направлення яких на проведення повторного огляду або оцінювання повсякденного функціонування є неможливим відповідно до підстав, визначених Кабінетом Міністрів, оцінювання повсякденного функціонування особи переноситься на строк після припинення або скасування воєнного стану, але не пізніше 6 місяців після його припинення або скасування.

При цьому інвалідність та ступінь втрати професійної працездатності (у відсотках) для таких осіб продовжуються до останнього числа 6-го місяця після припинення або скасування воєнного стану, якщо раніше не буде проведено оцінювання повсякденного функціонування особи.

Датою початку функціонування електронної системи щодо оцінювання повсякденного функціонування особи та її складової – Реєстру осіб, направлених на оцінювання повсякденного функціонування, є дата оприлюднення відповідного повідомлення про це на офіційному веб-сайті МОЗ, яке здійснюється після впровадження відповідного програмного забезпечення та забезпечення технічної можливості щодо його функціонування.

Установлено, що повноваження, права і обов’язки МСЕК щодо проведення медико-соціальної експертизи, а також повноваження, права і обов’язки Центральної медико-соціальної експертної комісії МОЗ припиняються 31 грудня 2024 року.

З моменту припинення повноважень, прав і обов’язків МСЕК щодо проведення медико-соціальної експертизи розгляд направлень на МСЕК, що не завершений до моменту припинення повноважень, прав і обов’язків МСЕК, припиняється зазначеними комісіями. Розгляд зазначених направлень здійснюється експертними командами з оцінювання повсякденного функціонування особи відповідно до цього Закону та Порядку проведення оцінювання повсякденного функціонування особи, затвердженого Кабміном.

Національній службі здоров'я України (НСЗУ), з метою забезпечення функціонування експертних команд з оцінювання повсякденного функціонування особи доручено здійснити передачу з електронної системи охорони здоров’я відомостей, зокрема які містять персональні дані про зареєстрованих медичних спеціалістів та медичних працівників, до електронної системи щодо оцінювання повсякденного функціонування особи засобами системи електронної взаємодії.

Мінсоцполітики отримує інформацію з електронної системи щодо оцінювання повсякденного функціонування особи про потребу особи в таких допоміжних засобах реабілітації до впровадження інформаційного обміну щодо призначення допоміжних засобів реабілітації між електронною системою охорони здоров’я та Єдиною інформаційною системою соціальної сфери.

Кабінету Міністрів доручається:

з дня набрання чинності цим законом забезпечити створення експертних команд з оцінювання повсякденного функціонування особи у закладах охорони здоров’я;

протягом 3 місяців з дня опублікування цього Закону прийняти нормативно-правові акти, необхідні для реалізації цього Закону, та привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

до 1 липня 2025 року забезпечити подання до Верховної Ради законопроекту, який:

запроваджує не пізніше ніж з 1 липня 2026 року механізм оцінювання функціонування особи з урахуванням біопсихосоціальної моделі у сфері охорони здоров’я, соціальній, освітній сферах, сфері зайнятості, сфері фізичної культури та спорту та, за потреби, в інших сферах життєдіяльності особи, фіксацію результатів такого оцінювання, що відображають потреби особи, із використанням Міжнародної класифікації функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я, не скасовуючи статуси «особа з інвалідністю» або «дитина з інвалідністю»;

визначає центральні органи виконавчої влади та суб’єктів, до компетенції яких передаються від закладів охорони здоров’я та зі сфери управління охорони здоровʼя функції із встановлення інвалідності повнолітнім особам і дітям;

визначає порядок обміну інформацією про оцінювання функціонування особи між різними сферами;

до 1 липня 2026 року разом із впровадженням оцінювання функціонування особи в різних сферах забезпечити передачу від закладів охорони здоров’я та з управління сфери охорони здоровʼя функцій із встановлення інвалідності повнолітнім особам і дітям до визначених центральних органів виконавчої влади та суб’єктів.

Обласним, Київській міській державним адміністраціям (військовим адміністраціям) до 10 січня 2025 року доручається забезпечити передачу медико-соціальними експертними комісіями (обласними, центральними міськими, міськими, міжрайонними, районними) визначеним для кожної з них закладам охорони здоров’я всіх наявних у них медико-експертних справ, за якими розгляд медико-соціальними експертними комісіями був проведений до 31 грудня 2024 року.

Зазначені направлення лікарсько-консультативних комісій для проведення медико-соціальної експертизи з доданими документами передаються закладам охорони здоров’я, визначеним для кожної МСЕК відповідно до переліку закладів охорони здоров’я, в яких організовується проведення оцінювання повсякденного функціонування особи, затвердженого МОЗ (щодо закладів державної власності), розпорядженням голови (начальника) обласної, Київської міської державної адміністрації (військової адміністрації) за погодженням з МОЗ (щодо закладів комунальної власності).

Що пояснили у МОЗ

Нагадаємо, раніше «Судово-юридична газета» публікувала роз’яснення МОЗ щодо нового закону.

Так, чоловіки віком від 25 до 60 років, яким було встановлено II чи III групу інвалідності із зазначенням терміну повторного огляду, зобов'язані у період з 1 квітня 2025 року по 1 листопада 2025 року пройти оцінювання повсякденного функціонування відповідно до чинного законодавства, якщо вони раніше не пройшли такий огляд у встановлений термін.

Загалом, за даними Пенсійного фонду, таких людей 120 тисяч. Чоловіки віком від 25 до 60 років повинні пройти повторний огляд з 1 квітня по 1 листопада, інші (жінки та чоловіки інших вікових груп) — з 1 квітня 2024 року по 1 квітня 2025 року. Однак і серед цієї категорії є винятки, коли особа може не проходити оцінку.

До осіб, які можуть не проходити оцінювання повсякденного функціонування, належать:

1.Особи, які проживають на територіях, включених до переліку, де ведуться (або велися) бойові дії, або на територіях, тимчасово окупованих російською федерацією. Цей перелік затверджено Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, і для таких територій не визначено дати завершення бойових дій чи окупації.

2. Особи з тяжкими порушеннями функцій організму, які:

не можуть самостійно пересуватися та обслуговувати себе;

не чують, не говорять або не бачать (на обидва чи одне око);

не мають очей (ока), кінцівок, кистей рук або стоп ніг;

позбавлені одного з парних органів;

мають онкологічні захворювання, інтелектуальні порушення чи психічні розлади;

страждають на церебральний параліч або інші паралітичні синдроми;

мають інвалідність з дитинства.

Для таких осіб оцінювання повсякденного функціонування особи переноситься на строк після припинення або скасування воєнного стану. При цьому інвалідність та ступінь втрати професійної працездатності (у відсотках) для таких осіб продовжується до останнього числа шостого місяця після припинення або скасування воєнного стану, якщо раніше не буде проведено оцінювання.

Окрім цього, відповідно до законопроекту для людей з інвалідністю, яким було призначено повторний огляд з 1 січня 2025 року, але які не змогли його пройти вчасно, інвалідність продовжується до дати прийняття рішення за результатами оцінювання, але не довше ніж до 1 липня 2025 року.

Автор: Наталя Мамченко

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