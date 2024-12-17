У МОЗ пояснили суть поправки до закону про реформу МСЕК, якою пропонується, щоб чоловіки 25-60 років з ІІ чи ІІІ групою інвалідності пройшли оцінювання повсякденного функціонування

У разі прийняття закону чоловіки віком від 25 до 60 років, яким було встановлено II чи III групу інвалідності із зазначенням терміну повторного огляду, зобов'язані будуть у період з 1 квітня 2025 року по 1 листопада 2025 року пройти оцінювання повсякденного функціонування відповідно до чинного законодавства, якщо вони раніше не пройшли такий огляд у встановлений термін – роз’яснення МОЗ.

У Міністерстві охорони здоров’я прокоментували «Судово-юридичній газеті» зміни, які пропонуються для осіб з інвалідністю в разі прийняття законопроекту про реформу МСЕК.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», чоловіки віком від 25 до 60 років, яким була встановлена друга або третя група інвалідності із зазначенням строку повторного огляду, зобов'язані будуть у період з 1 квітня 2025 року до 1 листопада 2025 року пройти оцінювання повсякденного функціонування особи, і ця вимога буде стосуватися випадків, коли особі інвалідність із зазначенням строку повторного огляду була встановлена до введення в дію закону про реформу МСЕК, тобто, до 1 січня 2025 року, і строк повторного огляду припав на період воєнного стану на території України, але особа відповідно до умов, встановлених Кабміном, не проходила такий повторний огляд у МСЕК.

Відповідні зміни передбачені поправкою до другого читання до законопроекту 12178 про реформу МСЕК, яку 9 грудня на своєму засіданні схвалив Комітет Верховної Ради з питань здоров’я нації.

У поправці вказано наступне: «Особам з інвалідністю, повторний огляд яких був призначений з 1 січня 2025 року, але які не змогли його своєчасно пройти, строк інвалідності продовжується до дати прийняття рішення за результатами проведення оцінювання повсякденного функціонування особи, але не довше ніж до 1 липня 2025 року.

У разі, коли особі інвалідність (із зазначенням строку повторного огляду) була встановлена до введення в дію цього Закону, і строк повторного огляду припав на період воєнного стану на території України, але яка відповідно до умов, встановлених Кабміном, не проходила такий повторний огляд у МСЕК:

чоловіки віком від 25 до 60 років, яким була встановлена ІІ або ІІІ група інвалідності із зазначенням строку повторного огляду, зобов'язані у період з 1 квітня 2025 року до 1 листопада 2025 року пройти оцінювання повсякденного функціонування особи відповідно до цього Закону та Порядку проведення оцінювання повсякденного функціонування особи, затвердженого Кабміном;

інші особи, за винятком тих, кого неможливо направити на проведення оцінювання повсякденного функціонування особи, проходять оцінювання повсякденного функціонування особи до 1 квітня 2026 року».

Що пояснили у МОЗ

У Міністерстві охорони здоров’я прокоментували «Судово-юридичній газеті», що саме зміниться внаслідок прийняття закону, якщо відповідна поправка буде врахована.

Отже, як пояснили у МОЗ, правка до проєкту закону, про яку йдеться в матеріалі, стосується виключно тих людей, яким було встановлено інвалідність із зазначенням строку повторного огляду, і строк повторного огляду припав на період воєнного стану на території України, але які відповідно до умов, встановлених Кабінетом Міністрів України (постанова КМУ від 8 березня 2022 року №225), не проходили такий повторний огляд у медико-соціальних експертних комісіях.

«Загалом, за даними Пенсійного фонду, таких людей 120 тисяч. Чоловіки віком від 25 до 60 років повинні пройти повторний огляд з 1 квітня по 1 листопада, інші (жінки та чоловіки інших вікових груп) — з 1 квітня 2024 року по 1 квітня 2025 року. Однак і серед цієї категорії є винятки, коли особа може не проходити оцінку.

Таким чином, чоловіки віком від 25 до 60 років, яким було встановлено II чи III групу інвалідності із зазначенням терміну повторного огляду, зобов'язані у період з 1 квітня 2025 року по 1 листопада 2025 року пройти оцінювання повсякденного функціонування відповідно до чинного законодавства, якщо вони раніше не пройшли такий огляд у встановлений термін» - зазначили у МОЗ.

До осіб, які можуть не проходити оцінювання повсякденного функціонування, належать:

1. Особи, які проживають на територіях, включених до переліку, де ведуться (або велися) бойові дії, або на територіях, тимчасово окупованих російською федерацією. Цей перелік затверджено Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, і для таких територій не визначено дати завершення бойових дій чи окупації.

2. Особи з тяжкими порушеннями функцій організму, які:

не можуть самостійно пересуватися та обслуговувати себе;

не чують, не говорять або не бачать (на обидва чи одне око);

не мають очей (ока), кінцівок, кистей рук або стоп ніг;

позбавлені одного з парних органів;

мають онкологічні захворювання, інтелектуальні порушення чи психічні розлади;

страждають на церебральний параліч або інші паралітичні синдроми;

мають інвалідність з дитинства.

Для таких осіб оцінювання повсякденного функціонування особи переноситься на строк після припинення або скасування воєнного стану. При цьому інвалідність та ступінь втрати професійної працездатності (у відсотках) для таких осіб продовжується до останнього числа шостого місяця після припинення або скасування воєнного стану, якщо раніше не буде проведено оцінювання.

Окрім цього, відповідно до законопроекту для людей з інвалідністю, яким було призначено повторний огляд з 1 січня 2025 року, але які не змогли його пройти вчасно, інвалідність продовжується до дати прийняття рішення за результатами оцінювання, але не довше ніж до 1 липня 2025 року.

Автор: Наталя Мамченко

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