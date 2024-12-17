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Верховний Суд запустив новий ресурс Supreme LAB, який допоможе з пошуком судової практики

11:42, 17 грудня 2024
Інформацію про судові справи тепер можна знайти всього за декілька кліків у Supreme LAB – система автоматично підбере релевантні судові рішення, що відповідають заданим параметрам.
Верховний Суд запустив новий ресурс Supreme LAB, який допоможе з пошуком судової практики
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Верховний Суд запустив Supreme LAB – інноваційний ресурс, створений аналітиками та ІТ-фахівцями ВС, який надає зручний доступ до інформації про справи, що розглянуті палатами, об’єднаними палатами та Великою Палатою ВС або перебувають у них на розгляді, а також зразкові справи. Про це повідомив офіційний сайт ВС.

Що пропонує Supreme LAB:

– можливість застосування різних фільтрів і параметрів пошуку для віднайдення справ, які розглянуті палатами, об’єднаними палатами та Великою Палатою ВС або перебувають у них на розгляді, а також зразкових справ;

– пошук відповідних судових справ за ключовими словами, датою передачі або датою розгляду справи;

– відстеження стадії розгляду справи;

– можливість ознайомитися з ухвалами про передачу справ на розгляд палат / об’єднаних палат / Великої Палати ВС та з рішеннями по суті.

«Supreme LAB – це крок до зручності для суддів, адвокатів, прокурорів, правників, громадськості та всіх, хто працює з пошуком судової практики. Тепер необхідну інформацію можна знайти всього за декілька кліків – система автоматично підбере релевантні судові рішення, що відповідають заданим параметрам», - заявили у ВС.

Ресурс Supreme LAB доступний за посиланням.

 

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