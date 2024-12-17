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Мобільний оператор Vodafone відтермінує підвищення цін на тарифи, але є «але»

11:46, 17 грудня 2024
Vodafone відтермінує підвищення тарифів для низки абонентів.
Мобільний оператор Vodafone відтермінує підвищення цін на тарифи, але є «але»
Джерело фото: REUTERS/Danish Siddiqui
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Мобільний оператор Vodafone відтермінує оголошені зміни у тарифах, але для абонентів, які вже користуються цими тарифами. Про повідомили у компанії, пише Економічна правда.

Оператор оголосив про зміну вартості тарифів нової лінійки Joice та тарифу Turbo з 24 грудня – залежно від тарифу, вартість збільшиться на 70-120 грн.

«Та для абонентів, які вже користуються цими тарифами, Vodafone відтермінує зміни і впроваджує спеціальні умови користування – надає 3 пакети послуг за старою вартістю. Для нових клієнтів, які стануть абонентами Vodafone і здійснять перший дзвінок до 20.01.2025, компанія також надасть 3 пакети послуг поспіль за старою вартістю. Після цього діятимуть нові ціни», – розповіли у Vodafone.

Там також пояснили, що серед факторів, які обумовлюють зміну вартості та наповнення тарифних планів цього року, – стрімке зростання вартості електроенергії, додаткові витрати на резервне живлення, ремонт пошкодженого внаслідок війни обладнання. Крім того, збільшились податкові збори для компанії.

«Зміни стосуються актуальних тарифів, доступних для підключення новим клієнтам компанії. Решта тарифів наразі залишається без змін», – розповіли в компанії.

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