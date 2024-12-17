Мобильный оператор Vodafone отсрочит повышение цен на тарифы, но есть «но»

Vodafone отсрочит повышение тарифов для ряда абонентов.

Источник фото: REUTERS/Danish Siddiqui

Мобильный оператор Vodafone откладывает объявленные изменения в тарифах, но для абонентов, которые уже пользуются этими тарифами. Об этом сообщили в компании, пишет Экономическая правда.

Оператор объявил об изменении стоимости тарифов новой линейки Joice и тарифа Turbo с 24 декабря – в зависимости от тарифа стоимость увеличится на 70-120 грн.

«Но для абонентов, которые уже пользуются этими тарифами, Vodafone откладывает изменения и внедряет специальные условия пользования – предоставляет 3 пакета услуг по старой стоимости. Для новых клиентов, которые станут абонентами Vodafone и совершат первый звонок до 20.01.2025, компания также предоставит 3 пакета услуг подряд по старой стоимости. После этого будут действовать новые цены», – рассказали в Vodafone.

Там также объяснили, что среди факторов, обусловливающих изменение стоимости и наполнение тарифных планов в этом году – стремительный рост стоимости электроэнергии, дополнительные затраты на резервное питание, ремонт поврежденного в результате войны оборудования. Кроме того, увеличились налоговые сборы для компании.

«Изменения касаются актуальных тарифов, доступных для подключения новым клиентам компании. Остальные тарифы пока остаются без изменений», – рассказали в компании.

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