З 24 грудня Vodafone різко підвищить ціни на тарифи на 70-120 гривень

Vodafone повідомляє, що з 24 грудня вартість чотирьох його тарифів значно зросте.

Мобільний оператор Vodafone оголосив про підвищення цін на низку тарифів передплати, яке набуде чинності з 24 грудня. Тарифи подорожчають на 70–120 гривень, але кількість хвилин, обсяг інтернету та інші умови залишаться такими, як раніше.

За даними мобільного оператора, підвищення цін торкнеться чотирьох тарифних планів. Зокрема:

Joice Start

З 24 грудня вартість тарифу зросте на 70 гривень — з 200 до 270 гривень за 4 тижні. У межах цієї суми користувачі, як і раніше, отримуватимуть:

Безлімітні дзвінки на номери Vodafone в Україні.

30 ГБ інтернету в Україні, 7 ГБ з яких діють у 28 країнах роумінгу.

Безлімітний трафік на 45 програм в Україні.

600 хвилин для дзвінків по Україні та у 28 країнах роумінгу (всі вхідні, що виходять в Україні та по країні перебування, де діє тариф).

Для клієнтів, які здійснять перший дзвінок у тарифі з 1 серпня 2024 року по 20 січня 2025-го на наступні 3 пакети послуг діятиме вартість 200 грн. замість 270 грн. Однак, лише за умови відсутності інших пропозицій на номері.

Turbo

Ціна цього тарифу підвищиться з 180 до 270 гривень за 4 тижні, що означає здорожчання на 90 гривень. Основні умови тарифу залишаються такими:

безлімітні мобільний інтернет та дзвінки в мережі Vodafone;

800 хвилин для дзвінків на номери інших мереж;

роумінг у 28 країнах.

"Для клієнтів, які здійснили перший дзвінок у тарифі з 01.08.2024 по 20.01.2025: на наступні 3 пакети послуг діятиме вартість 180 грн замість 270 грн. За умови відсутності інших пропозицій на номері", – розповіли у Vodafone.

Joice Max

Вартість тарифу буде змінена із 330 до 450 грн. Тобто, на 120 грн. Базові умови тарифу:

Безлімітні дзвінки на номери Vodafone в Україні.

40 ГБ інтернету в Україні, 10 ГБ з яких діють у 28 країнах роумінгу.

Безлімітний трафік на 45 програм в Україні.

700 хвилин для дзвінків по Україні та у 28 країнах роумінгу (всі вхідні, що виходять в Україні та по країні перебування, де діє тариф).

"Для клієнтів, які здійснили перший дзвінок у тарифі з 01.08.2024 по 20.01.2025: на наступні 3 пакети послуг діятиме вартість 330 грн замість 450 грн. За умови відсутності інших пропозицій на номері", – розповіли в операторі.

Joice Pro

З 24 грудня він здорожчає на 70 грн – з поточних 200 грн до 270 грн за 4 тижні. За ці гроші, як і раніше, можна буде отримати:

Безлімітні дзвінки на номери Vodafone в Україні.

30 ГБ інтернету в Україні, 7 ГБ з яких діють у 28 країнах роумінгу.

Безлімітний трафік на 45 програм в Україні.

600 хвилин для дзвінків по Україні та у 28 країнах роумінгу (всі вхідні, що виходять в Україні та по країні перебування, де діє тариф).

"Для клієнтів, які здійснили перший дзвінок у тарифі з 01.08.2024 по 20.01.2025: на наступні 3 пакети послуг діятиме вартість 260 грн. замість 330 грн. За умови відсутності інших пропозицій на номері", – зазначили у Vodafone.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.