З 24 грудня Vodafone різко підвищить ціни на тарифи на 70-120 гривень

Мобільний оператор Vodafone оголосив про підвищення цін на низку тарифів передплати, яке набуде чинності з 24 грудня. Тарифи подорожчають на 70–120 гривень, але кількість хвилин, обсяг інтернету та інші умови залишаться такими, як раніше.
За даними мобільного оператора, підвищення цін торкнеться чотирьох тарифних планів. Зокрема:
Joice Start
З 24 грудня вартість тарифу зросте на 70 гривень — з 200 до 270 гривень за 4 тижні. У межах цієї суми користувачі, як і раніше, отримуватимуть:
Для клієнтів, які здійснять перший дзвінок у тарифі з 1 серпня 2024 року по 20 січня 2025-го на наступні 3 пакети послуг діятиме вартість 200 грн. замість 270 грн. Однак, лише за умови відсутності інших пропозицій на номері.
Ціна цього тарифу підвищиться з 180 до 270 гривень за 4 тижні, що означає здорожчання на 90 гривень. Основні умови тарифу залишаються такими:
"Для клієнтів, які здійснили перший дзвінок у тарифі з 01.08.2024 по 20.01.2025: на наступні 3 пакети послуг діятиме вартість 180 грн замість 270 грн. За умови відсутності інших пропозицій на номері", – розповіли у Vodafone.
Joice Max
Вартість тарифу буде змінена із 330 до 450 грн. Тобто, на 120 грн. Базові умови тарифу:
"Для клієнтів, які здійснили перший дзвінок у тарифі з 01.08.2024 по 20.01.2025: на наступні 3 пакети послуг діятиме вартість 330 грн замість 450 грн. За умови відсутності інших пропозицій на номері", – розповіли в операторі.
Joice Pro
З 24 грудня він здорожчає на 70 грн – з поточних 200 грн до 270 грн за 4 тижні. За ці гроші, як і раніше, можна буде отримати:
"Для клієнтів, які здійснили перший дзвінок у тарифі з 01.08.2024 по 20.01.2025: на наступні 3 пакети послуг діятиме вартість 260 грн. замість 330 грн. За умови відсутності інших пропозицій на номері", – зазначили у Vodafone.