Де у Києві купити новорічну ялинку – у КМДА оприлюднили список локацій

Де у Києві можна придбати натуральні хвойні дерева та новорічні прикраси.

Джерело фото: kyivcity.gov.ua

У Києві до 31 грудня працюють офіційні ялинкові ярмарки, де можна придбати натуральні хвойні дерева та новорічні прикраси.

Усі дерева, що продають на офіційних ярмарках, – чиповані, що дає змогу відстежити їхнє походження та убезпечити споживачів від покупки незаконно зрубаних дерев.

За інформацією КМДА, цього року дерева доставляють із лісових господарств Волинської та Закарпатської областей, а також із Данії.

Кожна ялинка має самоклейну етикетку з індивідуальним номером і штрих-кодом, інформацію з якого можна перевірити на сайті open.ukrforest.com. Крім чипів, кожен суб’єкт господарювання повинен мати також екологічний паспорт на ялинку, сертифікат лісництва та товарно-транспортну накладну.

Перелік локацій станом на 16 грудня можна переглянути за посиланням.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.