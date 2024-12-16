ЄС ухвалив 15-й пакет санкцій проти РФ – у списку російська співачка Доліна та журналістка Канделакі

У санкційний пакет увійшли 54 людини та 30 організацій.

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Рада Європейського Союзу 16 грудня ухвалила черговий пакет економічних та індивідуальних обмежувальних заходів проти Росії, куди зокрема увійшли посадовці Північної Кореї та китайські постачальники комплектів для дронів.

У санкційний пакет увійшли 54 людини та 30 організацій. Зокрема, санкції ввели проти російської співачки Лариси Доліної, директора телеканалу ТНТ Тіни Канделакі та ще 14 фізосіб.

Також санкції запровадили проти військової частини, відповідальної за обстріл дитячої лікарні «Охматдит» у Києві, топменеджерів провідних компаній в енергетичному секторі, осіб, відповідальних за депортацію дітей, пропаганду та обхідних шляхів, а також двох посадовців КНДР.

Вперше під «повноцінні» санкції ЄС (заборона на поїздки, заморожування активів, заборона надавати економічні ресурси) потрапляють різні китайські суб'єкти, які постачають компоненти для безпілотників і мікроелектронні компоненти для підтримки російської агресії проти України.

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