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ЕС принял 15-й пакет санкций против РФ – в списке российская певица Долина и журналистка Канделаки

16:27, 16 декабря 2024
В санкционный пакет вошли 54 человека и 30 организаций.
ЕС принял 15-й пакет санкций против РФ – в списке российская певица Долина и журналистка Канделаки
Источник фото: Unsplash
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Совет Европейского Союза 16 декабря принял очередной пакет экономических и индивидуальных ограничительных мер против России, куда, в частности, вошли должностные лица Северной Кореи и китайские поставщики комплектов для дронов.

В санкционный пакет вошли 54 человека и 30 организаций. В частности, санкции ввели против российской певицы Ларисы Долиной, директора телеканала ТНТ Тины Канделаки и еще 14 физлиц.

Также санкции ввели против воинской части, ответственной за обстрел детской больницы «Охматдет» в Киеве, топ-менеджеров ведущих компаний в энергетическом секторе, лиц, ответственных за депортацию детей, пропаганду и обходных путей, а также двух должностных лиц КНДР.

Впервые под «полноценные» санкции ЕС (запрет на поездки, замораживание активов, запрет предоставлять экономические ресурсы) попадают разные китайские субъекты, поставляющие компоненты для беспилотников и микроэлектронные компоненты для поддержки российской агрессии против Украины.

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ЕС санкции

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