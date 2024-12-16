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Увольнение во время больничного – когда работодатель имеет право сократить работника

22:36, 16 декабря 2024
Управление инспекционной деятельности объяснило правила увольнения на больничном при сокращении.
Увольнение во время больничного – когда работодатель имеет право сократить работника
Фото: kadrovik.isu.net.ua
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В случае сокращения штата работодатель может уволить работника, даже если он находится на больничном, при условии соблюдения законодательства, отмечают в Управлении инспекционной деятельности.

Во время военного положения допускается увольнение работника по инициативе работодателя, даже если он находится на временной нетрудоспособности. Важно, что дата увольнения определяется как первый рабочий день после окончания больничного или отпуска, в частности после отпуска по уходу за ребенком или в связи с беременностью и родами.

Эти правила могут применяться, если с момента предупреждения о сокращении прошло уже два месяца, а работник все еще находится на больничном.

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