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ЕС подал в суд на Великобританию за нарушение свободного передвижения по соглашению о Brexit

16:19, 16 декабря 2024
Европейская комиссия говорит, что у Великобритании «недостатки» в выполнении условий соглашения.
ЕС подал в суд на Великобританию за нарушение свободного передвижения по соглашению о Brexit
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Европейская комиссия подала в суд на Великобританию за нарушение условий соглашения по Brexit, что стало первым серьезным конфликтом между двумя сторонами после прихода к власти в правительстве Великобритании премьер-министра Кира Стармера.

Обвинения сосредоточены на несоблюдении Великобританией законодательства ЕС о свободном передвижении людей, сообщает Politico.

Великобритания вышла из блока в начале 2020 года, но в соглашении о Brexit согласилась продолжать разрешать гражданам Европы и их семьям, уже проживающим в Британии, оставаться там жить. Соглашение предоставило британцам одинаковые права на проживание, обучение и работу в ЕС.

Еврокомиссия подала иск на Великобританию в Суд ЕС. Несмотря на то, что Британия перестала быть связана законодательством ЕС после Brexit, некоторые вопросы, содержащиеся в ее соглашении о выходе, подпадают под юрисдикцию Суда ЕС – к большому раздражению британских политиков, выступающих за Brexit.

В заявлении Комиссия подвергла критике «недостатки» Великобритании в выполнении условий договора, «продолжающих влиять на граждан ЕС».

«После тщательной оценки ответов Соединенного Королевства Комиссия утверждает, что некоторые элементы жалоб остаются нерассмотренными, включая права работников и права членов семьи», – добавили в Комиссии.

Нарушения произошли в конце 2020 года, сообщили в Комиссии.

Автор: Наталя Мамченко

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