Пенсия 2300 грн – это несправедливо, – в Раде объяснили, как хотят реформировать пенсионную систему

В Украине предлагают реформировать солидарную систему, в частности, ввести балльную систему, которая позволит учитывать трудовой стаж и зарплату при расчете пенсий.

Народный депутат Украины Михаил Цымбалюк заявил, что три миллиона украинцев получают пенсии в размере 2300-2500 гривен и это несправедливо. По его словам, в стране нужно ввести новую накопительную систему, которая уже долго дискутируется.

Он отметил, что правительство предлагает реформировать солидарную систему, в частности, ввести балльную систему, которая позволит учитывать трудовой стаж и зарплату при расчете пенсий.

Также планируется запуск накопительной системы. На начальном этапе средства будут поступать от государства, работодателей и работников, а затем будут вкладываться в экономику через фондовый рынок. Это позволит сохранить сбережения от инфляции и обеспечить стабильные выплаты.

«Важно модернизировать ту систему пенсионного накопления, которая есть сейчас. Она не совсем справедлива, но она должна быть гарантом всем тем, кто работает, достойную пенсию. Потому что почти три миллиона украинцев получают 2300-2500. Это несправедливо, потому что большинство этих людей работали годами», - сказал он.

Также Михаил Цымбалюк добавил, что планируется перейти на другую систему.

Ранее Министерство социальной политики обнародовало законопроект, который предусматривает реформу солидарного уровня пенсионной системы. Согласно документу, пенсионные выплаты будут состоять из базовой и страховой составляющих.

Также мы сообщали, что Комитет соцполитики рекомендует одобрить законопроект об изъятии из закона о судоустройстве норм о пенсионном обеспечении судей.

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